الدفاع الإماراتية: لم ولن نقبل أي انتهاك لسيادة وسلامة أراضينا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإماراتية، العقيد طيار ركن عبد الناصر الحميدي، إننا لم ولن نقبل أي انتهاك لسيادة وسلامة أراضينا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الإماراتية، في مؤتمر صحفي بشأن التطورات في المنطقة، أننا نمتلك احتياطيات استراتيجية من المدفعية قادرة على صد التهديدات الجوية لفترة طويلة.

وشدد على أن "الإمارات في أعلى درجات الجاهزية، وتمتلك من القدرات والمنظومات الدفاعية، بما يشمل الصناعات الوطنية، ما يمكنها من الدفاع عن أراضي الدولة وحماية شعبها بغض النظر عن المدى الزمني وطول فترة التصعيد في المنطقة".

وقال إن الإمارات "تملك منظومات دفاع جوي متكاملة ومتعددة الطبقات قادرة على التصدي لمختلف التهديدات الجوية بكفاءة عالية عبر أنظمة بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى تؤمن تغطية شاملة للمجال الجوي".

وأفادت تقارير أولية بوقوع هجوم إيراني استهدف مواقع في كلا من الإمارات العربية المتحدة والكويت، في تطور ينذر بتوسع رقعة المواجهة في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان: "تتعامل حاليا الدفاعات الجوية الإماراتية مع رشقة من الصواريخ البالستية القادمة من إيران".

وأكدت الوزارة الجاهزية التامة للتعامل مع كافة التهديدات لضمان حماية أراضي الدولة وسلامة المواطنين والمقيمين.

من جهة أخرى، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في إسرائيل.

وأُطلقت صفارات الإنذار في مناطق واسعة جنوب وشمال إسرائيل، قبل أن يتم تفعيل نظام الإنذار المبكر في مناطق الوسط، عقب عمليات إطلاق صواريخ من إيران.

ووفق المعطيات، جرى تفعيل أجهزة الإنذار مجدداً في مناطق واسعة في الشمال، شملت حيفا ومنطقة الكريوت والجليل، وسط حالة تأهب واستنفار في الجبهة الداخلية.