استطلاع سي إن إن: 59% من الأمريكيين يعارضون الضربات على إيران

أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة سي إن إن اتساع فجوة الانقسام داخل الشارع الأمريكي بشأن الضربات على إيران. وبين الاستطلاع أن 59% من الأمريكيين يعارضون العملية العسكرية، مقابل 41% يؤيدونها، مع تسجيل نسبة الرفض القوي ضعف نسبة التأييد القوي، ما يعكس حالة تحفظ عميقة تجاه الانخراط في مواجهة عسكرية جديدة.

كما كشف الاستطلاع أن 60% من المشاركين لا يثقون في وجود خطة واضحة لدى الرئيس دونالد ترامب للتعامل مع تداعيات الأزمة، في مؤشر على تنامي الشكوك حول الاستراتيجية طويلة المدى للإدارة.

وفي السياق ذاته، رأى 62% أنه يتعين الحصول على موافقة الكونجرس قبل الإقدام على أي عمل عسكري إضافي، وهو ما يعيد تسليط الضوء على الجدل الدستوري المتعلق بصلاحيات إعلان الحرب ودور السلطة التشريعية في الرقابة على القرارات العسكرية.

وأثارت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عاصفة من الجدل في الأوساط السياسية الأمريكية، بعد إقراره بأن الولايات المتحدة نفذت ضربات استباقية ضد إيران على خلفية معلومات تفيد بأن إسرائيل كانت تستعد لشن هجوم، وأن القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة كانت معرضة لرد إيراني “وشيك”.

وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة أمام الكونجرس، حيث أوضح روبيو أن الإدارة رأت أن التحرك المبكر كان الخيار الأقل كلفة مقارنة بانتظار التصعيد، الذي كان قد يؤدي — بحسب تقديراته — إلى خسائر أكبر في صفوف القوات الأمريكية.

وأكد الوزير أن ستة جنود أمريكيين قُتلوا حتى لحظة حديثه، مشيرًا إلى أن التقديرات الاستخباراتية أظهرت أن إيران رفعت مستوى التأهب العسكري، وأن قواتها الصاروخية تم تفعيلها خلال ساعة من الضربة الأولى. واعتبر أن هذه المؤشرات عززت قناعة الإدارة بأن الرد الإيراني كان مسألة وقت، وأن الضربة الاستباقية جاءت في إطار حماية القوات الأمريكية المنتشرة في قواعد ومواقع حساسة بالمنطقة.

غير أن هذا الإقرار أثار تساؤلات واسعة بشأن طبيعة التنسيق الأمريكي–الإسرائيلي، وحدود استقلال القرار العسكري في واشنطن، خاصة في ظل ما فُهم من تصريحات روبيو بأن التحرك الأمريكي جاء استباقًا لتحرك إسرائيلي وشيك. كما أعاد الجدل حول قانون صلاحيات الحرب ودور الكونجرس في الإشراف على القرارات العسكرية الكبرى، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انزلاق الصراع إلى مواجهة أوسع في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد متسارع بين واشنطن وطهران، وسط تحذيرات من تداعيات إقليمية أوسع، سواء على مستوى أمن القوات الأمريكية أو استقرار أسواق الطاقة العالمية. وبحسب ما نشرته ديلي ميل، فإن تصريحات روبيو تمثل أول اعتراف رسمي واضح بأن الضربات الأمريكية ارتبطت بشكل مباشر بتقديرات حول تحرك إسرائيلي وشيك، وهو ما فتح الباب أمام نقاش سياسي وإعلامي واسع داخل الولايات المتحدة حول دوافع القرار وتبعاته المحتملة.