منتج مسلسل الست موناليزا : مي عمر في الصدارة

خرج المنتج طارق فهمي ليعلن عن انتهاء تصوير مسلسل الست موناليزا في وقت صعب بالنسبة لبطلة العمل الفنانة مي عمر، وذلك في مقطع فيديو له متداول على مواقع التواصل الإجتماعي، وقد قال طارق فهمي في الفيديو: “مبروك لـ الست موناليزا، ومبروك لـ مي عمر، والحمدلله أن الست موناليزا في الصدارة، فركش يا جماعة”.

أحداث مسلسل الست موناليزا

أما عن أحداث مسلسل الست موناليزا، فتدور حول امرأة ظنت أنها تفتح باب الجنة، لكن في القاهرة تبدد الوهم سريعا، حيث زوج يقتنص المصالح وعائلة تتربص بها كغنيمة في زواج بشروط خفية، وتخرج تلك المرأة من رماد زواج فاشل لتواجه عواصف المجتمع وأوجاع الانفصال، محاولة إعادة بناء ذاتها من جديد، فهل يزهر الحب في قلبها مرة أخرى وسط هذه التحديات، أم أن ثمن الحرية سيكون أغلى مما توقعت؟

أبطال مسلسل الست موناليزا

ويضم مسلسل الست موناليزا نخبة من كبار النجوم، ومن أبرزهم مي عمر، أحمد مجدي، وفاء عامر، شيماء سيف، جوري بكر، سماء إبراهيم، سوسن بدر، مريم الجندي، محمد محمود، إنجي المقدم، محمود العزب، مصطفى عماد، تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي.

انتهاء تصوير مسلسل الست موناليزا

وقد أعلن محمد سيد بشير، مؤلف مسلسل الست موناليزا بطولة الفنانة مي عمر، عن انتهاء تصوير كافة مشاهد العمل، والذي ينافس في سباق دراما رمضان 2026، حيث شارك محمد سيد بشير عبر حسابه الشخصي على فيسبوك صورة من كواليس التصوير، وعلق : "بفضل الله وكرمه فركش مسلسل الست موناليزا".