مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العاصمة تعزيز التعاون في بناء الوعي

استقبل الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وفدًا من جامعة العاصمة؛ وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجال بناء الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى طلبة الجامعة.

ورحَّب فضيلة مفتي الجمهورية بالوفد، مؤكدًا عُمق العلاقات مع المؤسسات الأكاديمية، وحرص دار الإفتاء المصرية على مدِّ جسور التعاون مع الجامعات بما يسهم في تحصين الشباب فكريًّا وتعزيز وعيهم الديني والوطني؛ وأن قضية بناء الوعي تعدُّ من القضايا المهمة التي أَوْلتها دار الإفتاء المصرية عناية كبيرة، في ظل ما يشهده العالم من أزمات أخلاقية وفكرية تسهم في غياب الوعي وتزييف المفاهيم، خاصة وأن مواجهة هذه التحديات تتطلب تكاتفًا مؤسسيًّا وعلميًّا متكاملًا.

وأشار إلى أن دار الإفتاء خَطَتْ خطوات واسعة في هذا الملف من خلال إداراتها المختلفة ومراكزها المتخصصة، حيث أصدرت العديد من المؤلفات والنشرات والدوريات، ونظمت لقاءات مباشرة مع الشباب في الجامعات ومراكز الشباب، إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الوزارات والهيئات المعنية، فضلًا عن توظيف منصات الدار على مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى فئات الشباب بِلُغة عصرية مؤثرة.

وتناول المفتي خلال اللقاء جهود المؤشر العالمي للفتوى الذي يعد أداة علمية لرصد وتحليل اتجاهات الفتوى على مستوى العالم، بما يساعد في استشراف المخاطر الفكرية والتعامل معها بمنهج علمي رصين.

واستعرض دور مركز سلام لدراسات التطرف ومواجهة الإسلاموفوبيا في تفكيك خطاب التطرف وكشف جذوره الفكرية، إلى جانب جهود مركز الإمام الليث بن سعد لفقه التعايش في ترسيخ قيم العيش المشترك وتعزيز ثقافة قبول الآخر.

وعرض كذلك الدور المحوري الذي يقوم به مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية في تأهيل الكوادر الإفتائية وتطوير مهاراتهم بما يواكب متطلبات العصر.

وأبدى المفتي استعداد دار الإفتاء المصرية الكامل لكافة أشكال التعاون والشراكة مع جامعة العاصمة في مجال بناء الوعي لدى شباب الجامعة ونشر المفاهيم الدينية الصحيحة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب مبادرات عملية وبرامج تدريبية مشتركة تستهدف الطلاب بصورة مباشرة.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد جامعة العاصمة عن سعادتهم بلقاء فضيلة مفتي الجمهورية، مثمِّنين الدَّور الرائد الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم، ومؤكدين حرص الجامعة على توسيع آفاق التعاون مع الدار، خاصة في تنفيذ برامج توعوية وتدريبية موجهة لطلاب الجامعة، وأن الجامعة تتطلع إلى الاستفادة من الخبرات العلمية والتدريبية لدى دار الإفتاء المصرية ومراكزها المتخصصة، مشيرين إلى أن التعاون المشترك من شأنه أن يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة الأفكار المنحرفة بخطاب علمي رصين ومنهج معتدل.