إعادة الحق لأهله.. مفتي الجمهورية يكشف سر تحقيق النصر في حرب العاشر من رمضان

وجه الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، التهنئة للشعب لمصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان .



وقال نظير عياد في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " اسأل المفتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ذكرى انتصار العاشر من رمضان أعادت الحق لأهله ووضعت الأمور في نصابها الصحيح ".



وتابع نظير عياد :" الجيش المصري تحمل آلام الهزيمة في 1976 وكان لديه يقين بأنه سيحقق النصر وهذا ما حدث في أكتوبر 1973 ".

وأكمل :" الجيش المصري تحلى بالصبر من أجل تحقيق الفوز في العاشر من رمضان وهذا هو سر تحقيق النصر ".

وتابع:" صبر الجيش المصري كان أشبه ببطارية لشحن وتحفيز الهمم بأهمية الاعداد والاستعداد مرة أخرى لتحقيق النصر بعد الهزيمة ".

