مسلسل سوا سوا الحلقة 11 .. زواج أحمد مالك وهدى المفتي

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل “سوا سوا” العديد من الأحداث.

أبرزها، تورط ابراهيم (ـحمد مالك) فى مقتل صديقه أمير (حسنى شتا) بسبب شجارهما قبل الحادث ويقرر هيما واحلام (هدى المفتى) بعد هروبهما الى مدينة بورسعيد خوفا من القبض عليه ويتبين من الأحداث ان دكتور فوزي (خالد كمال ) هو المتسبب فى كل هذه الامور.

أبطال مسلسل سوا سوا

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي كل من:

نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، شريف دسوقي، حسني شتا، فتوح أحمد، محمود السراج، حنان عادل، عبدالعزيز مخيون.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد، ومن إنتاج صباح إخوان.