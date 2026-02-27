القوات البرية الإيرانية: نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تحركات معادية

أكد نائب قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العمید سيروس أمان اللهي أن قواته على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تحركات معادية.

وذكر نائب قائد القوات البرية بالجيش الإيراني: إنّنا على استعداد لتنفيذ المهام ضد التحركات المعادية في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ والدفاع عن وطننا.

وأشار نائب قائد القوات البرية بالجيش إلى أن تدريبات المناورات وخبرات الـ 12 يوماً أسفرت عن وصول القوات إلى مستوى عالٍ من الجاهزية.

وأضاف نائب قائد القوات البرية بالجيش تصريحاته: مستعدون للتواجد بأي نقطة تشهد تحركات معادية بغضون وقت قصير وبأمر من القائد العام.

واختتم نائب قائد القوات البرية بالجيش: تم تحديث معدات القوات البرية والقوات المسلحة بما يتناسب مع متطلبات ساحة المعركة

وفي وقت سابق ؛ صرح قائد الجيش الإيراني أن بلاده «ليست لقمة سائغة»، محذرا من أن أي طرف يعتقد أن طهران في موقع ضعف مقابل قوة خصومها «يُخطئ في الحسابات».

وشدد على أن إيران تمتلك من القدرات والإمكانات ما يمكنها من الدفاع عن مصالحها والرد على أي تهديد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.