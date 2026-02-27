قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الأمن الغذائي أولاً".. إنتاج 12 طن أسماك بمحطتي "الخاشعة" و"المنزلة"
صرف منحة 400 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2026
القوات البرية الإيرانية: نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تحركات معادية
روسيا تعرض وساطتها لحل الخلافات بين أفغانستان وباكستان
مبادرة "100 مليون صحة": فحص 719 ألف مولود للكشف عن الأمراض الوراثية بالمجان
الطقس اليوم.. تحذير من انخفاض جديد في الحرارة وأمطار بهذه المحافظات
صندوق النقد يوافق على قرض لأوكرانيا بـ 8.1 مليار دولار
حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي
موعد والقناة الناقلة لقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا اليوم
أمريكا تجهز وحدة المسيرات الانتحارية للمشاركة في الهجوم على إيران
شرط أمريكي لعقد لقاء بين روبيو ووزير خارجية سوريا في ميونيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات البرية الإيرانية: نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تحركات معادية

الجيش الإيراني
الجيش الإيراني
محمود نوفل

أكد نائب قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العمید سيروس أمان اللهي أن قواته على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تحركات معادية.

وذكر نائب قائد القوات البرية بالجيش الإيراني: إنّنا على استعداد لتنفيذ المهام ضد التحركات المعادية في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ والدفاع عن وطننا.

وأشار نائب قائد القوات البرية بالجيش إلى أن تدريبات المناورات وخبرات الـ 12 يوماً أسفرت عن وصول القوات إلى مستوى عالٍ من الجاهزية.

وأضاف نائب قائد القوات البرية بالجيش تصريحاته: مستعدون للتواجد بأي نقطة تشهد تحركات معادية بغضون وقت قصير وبأمر من القائد العام.

واختتم نائب قائد القوات البرية بالجيش: تم تحديث معدات القوات البرية والقوات المسلحة بما يتناسب مع متطلبات ساحة المعركة

وفي وقت سابق ؛ صرح قائد الجيش الإيراني أن بلاده «ليست لقمة سائغة»، محذرا من أن أي طرف يعتقد أن طهران في موقع ضعف مقابل قوة خصومها «يُخطئ في الحسابات».

وشدد على أن إيران تمتلك من القدرات والإمكانات ما يمكنها من الدفاع عن مصالحها والرد على أي تهديد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

الجيش الإيراني القوات البرية حرب الـ 12 يوم الطائرات المسيرة قائد الجيش الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

صرف مرتبات شهر مارس

قبل عيد الفطر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

محافظ البحيرة

تشييع مهيب وعزاء ممتد لوالد مي عمر في البحيرة بمشاركة الشيخ ممدوح عامر

حالة الطقس

«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

ترشيحاتنا

مسلسل إفراج

إفراج الحلقة 9 .. زيارة مفاجئة من سما إبراهيم لـ عبد العزيز مخيون

نهاوند سري

نهاوند سري يإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

هدى المفتى واحمد مالك

مسلسل سوا سوا الحلقة 11 .. زواج أحمد مالك وهدى المفتي

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد