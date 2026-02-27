قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"الأمن الغذائي أولاً".. إنتاج 12 طن أسماك بمحطتي "الخاشعة" و"المنزلة"
صرف منحة 400 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2026
القوات البرية الإيرانية: نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تحركات معادية
روسيا تعرض وساطتها لحل الخلافات بين أفغانستان وباكستان
مبادرة "100 مليون صحة": فحص 719 ألف مولود للكشف عن الأمراض الوراثية بالمجان
الطقس اليوم.. تحذير من انخفاض جديد في الحرارة وأمطار بهذه المحافظات
صندوق النقد يوافق على قرض لأوكرانيا بـ 8.1 مليار دولار
حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي
موعد والقناة الناقلة لقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا اليوم
أمريكا تجهز وحدة المسيرات الانتحارية للمشاركة في الهجوم على إيران
شرط أمريكي لعقد لقاء بين روبيو ووزير خارجية سوريا في ميونيخ
محافظات

أخبار الوادي الجديد| المحافظ تلتقي وفد سويسري ضمن مبادرة تعالوا نعرف مصر.. والنائب يشارك الأسر والطلاب الوافدين إفطار رمضان

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها: محافظ الوادي الجديد تلتقي وفد سويسري ضمن مبادرة “تعالوا نعرف مصر”.

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وفد مبادرة " تعالوا نعرف مصر" المعنية بالترويج للسياحة الداخلية، بحضور وفد سويسري من الزائرين، وذلك في إطار تعزيز جهود المحافظة لتنشيط السياحة والتعريف بالمقومات البيئية والتراثية التي تزخر بها.

وخلال اللقاء، رحّبت المحافظ بالوفد، مؤكدةً حرص المحافظة على فتح آفاق التعاون مع مختلف المبادرات والكيانات المعنية بالترويج السياحي، بما يسهم في إبراز ما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية فريدة تجمع بين أنواع السياحات المختلفة، كما استعرضت أبرز المشروعات التنموية الجارية بالمحافظة، وما شهدته البنية التحتية من تطوير، مشيرةً إلى اهتمام الدولة بدعم المحافظات الحدودية ودمجها ضمن الخريطة السياحية العالمية. كما حَرِصت على الاستماع إلى أهم ملاحظاتهم و مقترحاتهم حول مواقع الزيارة لإمكانية تطويرها والمواقع المتميزة للحفاظ عليها.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال، مشيدين بما لمسوه من طبيعة خلابة و ثراء ثقافي وتراثي يعكس أصالة المجتمع المحلي.

ضمن حملة "إفطار صائم"..
نائب محافظ الوادي الجديد يشارك الأسر والطلاب الوافدين الإفطار الرمضاني

شارك محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، الأسر والطلاب الوافدين الإفطار الرمضاني المقام بمدينة بالخارجة، ضمن حملة "إفطار صائم" التي تتبناها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع مؤسسة التكافل الاجتماعي ووزارة الأوقاف، بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والأستاذ علي نجاح رئيس المركز، والمهندس محمد فرّاج مدير مؤسسة مصر الخير بالوادي الجديد وأسيوط، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

حيثُ نقل كجك تحيات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد وتهنئة الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، مُشيدًا بالمبادرة التي تستهدف توزيع ٨٥٠ وجبة إفطار جاهزة يوميًا و٦٠٠ وجبة سحور للأسر الأولى بالرعاية والوافدين على مدار الشهر الكريم من خلال توزيع الوجبات على المنازل أو تقديمها جاهزة بمائدة إفطار الصائمين، مثمنًا جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف العبء عن الفئات المُستحقة ودعم الوافدين.

نائب محافظ الوادي الجديد يتابع انتظام عمل المخابز والمنافذ التموينية بالخارجة


أجرى محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، جولة ميدانية بعدد من مخابز مدينة الخارجة، صباح اليوم، يرافقه علي نجاح رئيس المركز، والدكتورة سلوى مصطفى مدير عام التموين؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي بتكثيف حملات المرور ومتابعة انتظام منظومة العمل بالمخابز، والوقوف على جودة رغيف الخبز ومدى الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، ومدى توافر السلع بالمنافذ التموينية خلال شهر رمضان المبارك.

جولة بمعرض أهلا رمضان

وتفقد مبادرة "أهلًا رمضان" التابعة لمديرية التموين وعدد من المخابز بنطاق المدينة، إلى جانب فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة «المصرية ماركت»؛ للاطمئنان على توافر كميات السلع الأساسية المناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين بالمركز.

كما وجّه بتحرير مخالفة لأحد المخابز لنقص وزن رغيف الخبز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، مؤكدًا استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق، وصون حقوق المواطنين في الحصول على سلع وخدمات مطابقة للاشتراطات التموينية المعتمدة.

