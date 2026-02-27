الدردير عن مباراة الزمالك وبيراميدز: ليلة تهتز لها القاهرة بأكملها

يستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز بعد غد الأحد بالجولة الـ 20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه على فيسبوك: "سوف تكون ليلة تهتـز لها القاهرة بأكملها".

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

ويواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز بعد غد الأحد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة في اطار منافسات الجولة الـ 20 في الدوري المصري.

وتذاع المباراة عبر قناة اون تايم سبورت

ويحتل فريق الزمالك صدارة الدوري برصيد 37 نقطة بينما يحتل بيراميدز وصافة الدوري بنفس رصيد النقاط ولكن بفارق الأهداف.