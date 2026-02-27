عمرو أديب يشارك في سحور تركي آل الشيخ مع حسين فهمي ويسرا وعمرو دياب

نشر الإعلامي عمرو أديب صورة من سحور المستشار تركي ال الشيخ مع بعض من الإعلامين ونجوم الفن عبر حسابه الشخصي اكس.

التقى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، بعدد من نجوم الفن المصري، بـ حفل سحور في رمضان 2026، ناقش خلاله سُبل تعاون بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية، والتي من المقرر تنفيذها خلال الفترة المُقبلة.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على فيسبوك صورة له رفقة نجوم الفن وعلق: "مع الغالين نجوم الموسيقى المصرية والعربية".

وظهر في الصورة برفقة عمرو أديب حسين فهمي عمرو دياب يسرا وعلق علي الصور قائلا :" ‏مع القمم فى سحور المستشار تركى ال الشيخ البرنس حسين فهمى والعظيمه يسرا والهضبه شخصيا عمرو دياب.