توك شو

تقدم دبلوماسي وتحذيرات عسكرية.. جنيف تحتضن جولة مفصلية بين واشنطن وطهران

واشنطن وطهران
واشنطن وطهران
البهى عمرو

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها، تطورات المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن، في ظل ما وصفته بتقدم ملموس في الجولة الثالثة من المباحثات غير المباشرة التي استضافتها مدينة جنيف السويسرية، إذ نقل التقرير تأكيد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن الجولة الأخيرة كانت الأكثر كثافة حتى الآن، وشهدت إحراز تقدم جديد في العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة، لافتًا إلى اتفاق الطرفين على عقد جولة رابعة الأسبوع المقبل.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن واشنطن لا تستبعد الخيار العسكري، إذ شدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على أن البنتاجون لن ينخرط في حرب طويلة الأمد لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدًا أن الضربات العسكرية المحتملة لا تزال مطروحة، وأن القرار النهائي بشأن إيران يعود إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من جانبه، حذر الجيش الإيراني من أن أي هجوم سيُقابل برد حاسم، مؤكدًا جاهزيته لمراقبة أي تحركات عسكرية في المنطقة.

كما تناول التقرير لقاء ترامب مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، والذي بحث خيارات عسكرية محتملة، تتراوح بين ضربة محدودة تستهدف منصات إطلاق الصواريخ الباليستية والمواقع النووية كرسالة تحذيرية، أو عملية واسعة النطاق تستهدف عددًا كبيرًا من الأهداف داخل إيران على مدى زمني أطول، وبين التفاؤل الإيراني والتحركات العسكرية الأمريكية، أشار التقرير إلى تصاعد المخاوف من احتمال اندلاع مواجهة مباشرة بين واشنطن وطهران، بما قد يزيد من حدة التوتر في منطقة تعاني أصلًا من اضطرابات وعدم استقرار مزمن.

