انطلاق أعمال التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات نقابة المهندسين

انطلفت في الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة 27 فبراير 2026، عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين المصرية؛ حيث يستعد أكثر من 900 ألف مهندس من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين موزعين على مستوى الجمهورية؛ لانتخاب عدد من القيادات النقابية لدورة جديدة تمتد 4 سنوات.

وتُجرى الانتخابات - بحسب اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، وفقا لأحكام للمادة (13) من قانون النقابة رقم (66) لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلي؛ لاختيار:

رؤساء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن أتمّوا مدة 4 سنوات.

نصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية (الكهربائية – الميكانيكية – المدنية – المعمارية – التعدين والبترول والفلزات – الكيميائية والنووية – الغزل والنسيج)، وفقًا للنسب المحددة لكل شعبة.

وجاءت شروط وإجراءات التصويت كما وضعتها اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات كالتالي:

الحضور شخصيًا إلى مقر اللجنة الانتخابية التابع له العضو.

إبراز بطاقة الرقم القومي سارية وكارنيه العضوية.

لا يجوز التصويت بموجب توكيل.

التوقيع في كشوف الجمعية العمومية قبل الإدلاء بالصوت.

وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات أنه في حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة، تُجرى جولة إعادة بين المرشحين الأعلى أصواتًا يوم الجمعة 6 مارس 2026.

وتُعد هذه الانتخابات محطة مهمة في مسار العمل النقابي، في ظل تنافس على مقاعد المجالس والشعب المختلفة، وسط دعوات للمشاركة الواسعة من أعضاء الجمعية العمومية لاختيار ممثليهم خلال الدورة الجديدة.

وحددت اللجنة العليا عددا من المقار الانتخابية داخل 26 محافظة على مستوى الجمهورية يأتي في مقدمتها القاهرة والجيزة، كما أعلنت توفير خطوط أتوبيس للمساعدة في نقل أعضاء الجمعية العمومية إلى اللجان الانتخابية.