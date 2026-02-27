إخلاء سبيل طرفي مشاجرة إلقاء سيدة في ترعة بالبحيرة

أصدرت جهات التحقيق بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة قرارًا بإخلاء سبيل أطراف المشاجرة التي شهدتها إحدى قرى المركز، بكفالة مالية 2000 جنيه لكل منهم، وذلك بعد ما كشف التحقيقات عن دوافع صادمة وراء المشاجرة التي وثقتها كاميرات الهواتف المحمولة.

وكشفت تحقيقات جهات التحقيق أن الواقعة لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل تعود جذورها إلى خلافات أسرية حادة حول تقسيم الميراث وأفادت التحريات بأن الابن كان يطالب والده بالحصول على نصيبه في الميراث، ومع اشتداد النقاش وتصاعد حدة الخلاف، دفع المتهم زوجة شقيقه وإلقائها في الترعة في مشهد أثار غضبًا واسعًا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، كشفت ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوثق لحظات اعتداء شخص على سيدة بـ"شومة" وإلقائها في مياه إحدى الترع بنطاق مركز دمنهور، وسط حالة من الاستياء لتزامن الواقعة مع نهار شهر رمضان المبارك.

وعقب رصد المقطع المتداول، وجه مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دمنهور، لسرعة فحص الفيديو وتحديد هوية الأشخاص الظاهرين فيه وزمان ومكان الواقعة، وبإجراء التحريات وتفريغ الأدلة الرقمية، تمكنت القوات من تحديد القرية التابعة لمركز دمنهور التي شهدت الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية مفاجأة صادمة، حيث تبين أن طرفي الواقعة "أشقاء"، وأن المشاجرة التي ظهرت في الفيديو نشبت نتيجة خلافات أسرية تتعلق بـ "الميراث"، وأوضحت التحريات أن المتهم استغل وجود المجني عليها بالقرب من حافة الترعة، فاعتدى عليها بأداة خشبية "شومة" قبل أن يلقي بها في المياه.

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على طرفي المشاجرة والأطراف المتورطة في الواقعة. وبمواجهتهم، اعترفوا بصحة الواقعة مرجعين السبب إلى الخصومة القائمة بينهم على الميراث، وتم تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة دمنهور وتم العرض على جهات التحقيق التي قررت إخلاء سبيلهم.