خبراء الضرائب: مصر اقتربت من الاكتفاء الذاتي في السكر.. لكن المصانع تعاني
موعد خسوف القمر الكلي في رمضان 2026
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي
لتعزيز التنسيق الإقليمي.. اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والسعودية
تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في دهس مهندس مواطنين بسيارة العلم الاسرائيلي
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة
لماذا تتصاعد المواجهات بين أفغانستان وباكستان مجددًا؟ | تقرير
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى نصر العاشر من رمضان
الزراعة: التوسع في المنافذ لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار وتخفيضات 30%
الأهلي يليه بيراميدز.. تصنيف أندية العالم بالاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء
إخلاء سبيل طرفي مشاجرة إلقاء سيدة في ترعة بالبحيرة
مفاوضات النووي الإيراني.. بدر عبد العاطي يتواصل مع عراقجي وغروسي
محافظات

إخلاء سبيل طرفي مشاجرة إلقاء سيدة في ترعة بالبحيرة

ساندي رضا

أصدرت جهات التحقيق بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة قرارًا بإخلاء سبيل أطراف المشاجرة التي شهدتها إحدى قرى المركز، بكفالة مالية 2000 جنيه لكل منهم، وذلك بعد ما كشف التحقيقات عن دوافع صادمة وراء المشاجرة التي وثقتها كاميرات الهواتف المحمولة. 

وكشفت تحقيقات جهات التحقيق أن الواقعة لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل تعود جذورها إلى خلافات أسرية حادة حول تقسيم الميراث وأفادت التحريات بأن الابن كان يطالب والده بالحصول على نصيبه في الميراث، ومع اشتداد النقاش وتصاعد حدة الخلاف، دفع المتهم زوجة شقيقه وإلقائها في الترعة في مشهد أثار غضبًا واسعًا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، كشفت ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوثق لحظات اعتداء شخص على سيدة بـ"شومة" وإلقائها في مياه إحدى الترع بنطاق مركز دمنهور، وسط حالة من الاستياء لتزامن الواقعة مع نهار شهر رمضان المبارك.

وعقب رصد المقطع المتداول، وجه مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دمنهور، لسرعة فحص الفيديو وتحديد هوية الأشخاص الظاهرين فيه وزمان ومكان الواقعة، وبإجراء التحريات وتفريغ الأدلة الرقمية، تمكنت القوات من تحديد القرية التابعة لمركز دمنهور التي شهدت الواقعة. 

وكشفت التحقيقات الأولية مفاجأة صادمة، حيث تبين أن طرفي الواقعة "أشقاء"، وأن المشاجرة التي ظهرت في الفيديو نشبت نتيجة خلافات أسرية تتعلق بـ "الميراث"، وأوضحت التحريات أن المتهم استغل وجود المجني عليها بالقرب من حافة الترعة، فاعتدى عليها بأداة خشبية "شومة" قبل أن يلقي بها في المياه.

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على طرفي المشاجرة والأطراف المتورطة في الواقعة. وبمواجهتهم، اعترفوا بصحة الواقعة مرجعين السبب إلى الخصومة القائمة بينهم على الميراث، وتم تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة دمنهور وتم العرض على جهات التحقيق  التي قررت إخلاء سبيلهم.

البحيرة محافظة البحيرة مشاجرة مركز دمنهور

