بسبب خلافات الميراث .. شخص يدفع زوجة شقيقه بمصرف مائي في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة ودفعها بأحد المصارف المائية بالبحيرة.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 25 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (موظف ، وزوجته) ، طرف ثان: (والد وزوجة شقيق الأول) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة دمنهور، وذلك لخلافات بينهم حول الميراث تبادل خلالها الطرفين التعدى على بعضهما بالضرب بإستخدام (عصى خشبية) دون حدوث إصابات وقيام الطرف الأول بدفع زوجة شقيقه مما أدى لسقوطها بالمصرف.. وأمكن ضبط طرفى المشاجرة والأدوات المستخدمة فى التعدى ، وبمواجهتهم أيدوا ماسبق.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.