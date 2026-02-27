إعلامي شهير يكشف حقيقة مفاوضات ناد عراقي مع أشرف داري

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن حقيقة تعاقد نادي الغرافة العراقي مع أشرف داري.

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي اكس: "في أخبار أن الغرافة القطري بصدد التعاقد مع أشرف داري. تواصلنا مع المسؤولين مباشرة في الغرافة القطري قالوا لنا إن مفيش دلوقتي أي كلام بشأن أشرف داري، وإن كان هو واحد من الأسماء المطروحة لتدعيم خط دفاع الغرافة القطري في الموسم الجديد.



دخل ملف المغربي أشرف داري مرحلة جديدة من التعقيد لكن هذه المرة مع بارقة أمل قد تأتي من الخليج فبعد شهور من الغموض منذ خروجه من قائمة النادي الأهلي عاد اسم المدافع المغربي ليتردد في أروقة سوق الانتقالات مع اهتمام جاد من نادي الغرافة القطري ما يفتح الباب أمام تساؤل مهم هل تكون قطر البوابة الكبرى لإنهاء أزمة داري مع القلعة الحمراء؟

من صفقة واعدة إلى ملف معلق

عندما تعاقد الأهلي مع داري في صيف 2024 قادمًا من ستاد بريست مقابل نحو 1.8 مليون يورو بدا أن الفريق الأحمر يؤمن خط دفاعه بلاعب دولي شارك في إنجاز تاريخي مع منتخب المغرب لكرة القدم خلال كأس العالم 2022 بل وسجل هدفا في مباراة تحديد المركز الثالث.