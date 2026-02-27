العلوم الصحية: دعم تكليف الخريجين.. وتيسير إجراءات الماجستير والدكتوراه

ناقش أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، تكليف خريجي بكالوريوس العلوم الصحية، وضرورة انتظام آليات التكليف، بما يضمن الاستفادة من الكوادر المؤهلة، وسد احتياجات المنظومة الصحية، مع التأكيد على أهمية وضوح الرؤية المستقبلية للخريجين الجدد.

جاء ذلك خلال حفل الإفطار الرمضاني السنوي، الذي نظمته نقابة العلوم الصحية بمحافظة الدقهلية، بنادي صيادلة طلخا، وسط حضور نقابي وتنفيذي واسع، يعكس روح التكاتف المهني خلال شهر رمضان.

جاءت الفعالية بحضور عاطف محمد، نائب نقيب العلوم الصحية، ومنى حبيب، أمين عام النقابة العامة، وطارق هلال عضو مجلس إدارة النقابة العامة نقيب الجيزة، وهيثم السبع، عضو مجلس إدارة النقابة، وإيمان منصور، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعلوم الصحية، وسماح عبده، عضو مجلس نقابة العلوم الصحية بالجيزة.

ومن الدقهلية، مودي مجدي، نقيب العلوم الصحية بالدقهلية، وعبدالعزيز طه، نائب نقيب الدقهلية، وسامح العشري، أمين عام النقابة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية، وجمع من أعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء النقابة، وجمال الفار عضو مجلس النواب، ود. مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب سابقا، ود. أماني شبل المستشار السابق لوزير الصحة، ود. رئيفة علام عميد كلية تمريض جامعة المنصورة الأهلية، بجانب مشاركة قيادات تنفيذية صحية وتعليمية وعمالية.

وأكد الدبيكي، خلال كلمته مع الحضور، على أهمية اللقاءات الرمضانية، في تعزيز أواصر التواصل بين أعضاء المهنة، وفتح قنوات حوار مباشر حول القضايا المهنية، مشددا حيث أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود، لحماية حقوق أبناء وخريجي العلوم الصحية، ودعم مسيرتهم المهنية.

وأثنى الدبيكي على جهود النقابة التي أثمرت بإدراج أبناء العلوم الصحية خريجي البكالوريوس، والذين تم إدراجهم في التكليف بوزارة الصحة مؤخرا، وهو أحد الملفات التي انتهت، وهي مواصلة لملفات عديدة جاري العمل عليها، ويتصدرها ملف مراقبي ومفتشي سلامة الغذاء.

وناقشوا عدم مؤسسية منظومة سلامة الغذاء، بعد سحب اختصاصات مراقبي ومفتشي الأغذية من الرقابة على الأسواق، وتداول أغذية بالأسواق غير خاضعة للرقابة، مما قد يعرض حياة المواطنين للخطر، حال عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتولي غير مؤهلين العمل بالمنظومة، دون دراسة فعلية أو خبرات ميدانية تمتد لسنوات شأن مراقبي ومفتشي الأغذية.

كما تطرق النقاش إلى ملف الدراسات العليا في مجال العلوم الصحية، وسبل تطوير البرامج الأكاديمية والتخصصية، بما يواكب التطورات العلمية، ويعزز فرص الترقي الوظيفي والمهني لأعضاء النقابة، مع المطالبة بتيسير إجراءات الالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للبرامج المتخصصة.

واستعرض المشاركون عددا من التحديات التي تواجه العاملين بالقطاع الصحي، سواء ما يتعلق ببيئة العمل، أو المسارات الوظيفية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق بين النقابة والجهات التنفيذية بالمحافظة، لإيجاد حلول عملية تضمن الاستقرار المهني، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد الحضور على أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين النقابة العامة والنقابات الفرعية، بما يعزز وحدة الصف النقابي، ويدعم جهود تطوير مهن العلوم الصحية، ويصون حقوق أعضائها في مختلف مواقع العمل.

وأشار عضو مجلس النواب، جمال الفار، إلى دعمه الكامل لأبناء العلوم الصحية في كافة الملفات.

وعلى هامش الاحتفالية، كرم أحمد الدبيكي، نقيب ومجلس نقابة الدقهلية، كما كرمت النقابة الفرعية النقيب العام، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، على جهودهم المبذولة للارتقاء بمهن العلوم الصحية، وتقديرا للوفاء والتفاني طوال السنوات الماضية.