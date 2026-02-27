قفشة يحسم الجدل: انتمائي للأهلي أولًا.. وقرار رحيلي ليس بيدي

تحدث محمد مجدي قفشة عن مستقبله الكروي وموقفه من العروض التي ترددت بشأنه، مؤكدًا أن تركيزه ينصب على الالتزام بتعاقده مع النادي الأهلي، وأن أي خطوة مقبلة في مسيرته تخضع لرؤية إدارة النادي باعتباره مرتبطًا بعقد رسمي.

الارتفاع الملحوظ لقيمة التعاقدات

وخلال ظهوره في برنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم عبر شاشة قناة القاهرة والناس، أبدى قفشة رأيه في الارتفاع الملحوظ لقيمة التعاقدات داخل الدوري المصري، مشيرًا إلى أن الأرقام المتداولة أصبحت كبيرة مقارنة بالمستوى الفني، لكنه شدد على أن اللاعب ليس مسؤولًا عن ذلك، فالسوق تحكمه قاعدة العرض والطلب.

ورفض لاعب الأهلي الدخول في مقارنات مالية مع لاعبين آخرين، موضحًا أنه لا ينظر لما يتقاضاه غيره، وأن مسألة العقود تخضع لتقديرات الأندية وحدها، مؤكدًا أن كرة القدم بالنسبة له ترتبط بالانتماء قبل أي اعتبارات مادية.

كما أوضح أنه في حال وصول عرض خارجي ضخم، فإن القرار النهائي يعود لإدارة الأهلي، التزامًا بعقده الحالي.

البقاء داخل القلعة الحمراء

وحسم قفشة الجدل بشأن احتمالية انتقاله إلى الزمالك مستقبلًا، مؤكدًا تمسكه بالبقاء داخل القلعة الحمراء، ورغبته في الاستمرار وتجديد تعاقده، مشددًا على اعتزازه بكونه مشجعًا أهلاويًا قبل أن يكون لاعبًا في صفوف الفريق.