قفشة: عقود اللاعبين مبالغ فيها.. وأنا ملتزم بالأهلي ومستمر حتى التجديد

كشف محمد مجدي قفشة، لاعب الأهلي، عن موقفه من العروض المغرية ومستقبله مع القلعة الحمراء، إلى جانب رأيه في الارتفاع الكبير لأسعار عقود اللاعبين في الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة.

المقارنة بالمستوى الفني

وأقرّ قفشة، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، بأن القيم السوقية ورواتب اللاعبين في مصر باتت مبالغًا فيها مقارنة بالمستوى الفني، مؤكدًا أن هذه الظاهرة لا يتحمل اللاعب مسؤوليتها، وقال: «الأرقام بقت أوفر فعلًا، لكن اللاعب مش غلطان.. الموضوع عرض وطلب، والأرقام دي أرزاق».

وحول المقارنات المتداولة بين عقود لاعبي الأهلي وما يتقاضاه أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، شدد قفشة على رفضه الدخول في مثل هذه المقارنات، مؤكدًا أنه لا ينشغل بما يحصل عليه الآخرون، وأن عقود اللاعبين شأن خاص يخضع لتقديرات الأندية، موضحًا أن «كرة القدم عنده انتماء قبل ما تكون فلوس».

وبشأن إمكانية رحيله حال تلقيه عرضًا ماليًا ضخمًا من الخارج، أوضح قفشة أن القرار في النهاية بيد إدارة الأهلي، في ظل ارتباطه بعقد ساري مع النادي، مؤكدًا التزامه الكامل بما يراه النادي مناسبًا سواء بالاستمرار أو الرحيل.

واختتم قفشة حديثه بحسم الجدل حول انتقاله المحتمل للزمالك مستقبلًا حال أصبح لاعبًا حرًا، مؤكدًا تمسكه بالبقاء في الجزيرة، وقال: «أنا لاعب في الأهلي وعقدي مستمر، وأتمنى التجديد والاستمرار.. أنا مشجع أهلاوي وبتمنى ربنا يكتب لي البقاء هنا».