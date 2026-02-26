قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيئة البترول في غزة: الاحتلال لم يدخل اليوم أي شاحنة غاز طهي إلى القطاع
قفشة: عقود اللاعبين مبالغ فيها.. وأنا ملتزم بالأهلي ومستمر حتى التجديد
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين تاسع ليلة في رمضان
المداح 6 الحلقة 10.. حمادة هلال يواجه صدمة جديدة بلغز «البلياتشو»
ابتسامات رمضانية في المترو.. معرض كاريكاتير يحول محطة صفاء حجازي إلى مساحة للبهجة
800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟
أسلوب البازار.. كيف يستخدم وزير الخارجية الإيراني المساومة الدبلوماسية في محادثات النووي؟
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تقترح تخفيفا محدودا للعقوبات على إيران
زاهر الشقنقيري: قانون ذوي الإعاقة يحتاج لتفعيل.. التعيين 5% لا يجب أن يبقى على الورق.. خاص
موعد جلسة المحكمة الرياضية.. تطورات هامة في قضية حسم لقب الدوري بين الأهلي وبيراميدز
قبل عرضه على البرلمان.. مقترح جديد لإعفاء القرى بالكامل من الضريبة العقارية
مها أحمد تثير الجدل برسالة غامضة: ربنا رحمنا منك يا متنمرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قفشة: عقود اللاعبين مبالغ فيها.. وأنا ملتزم بالأهلي ومستمر حتى التجديد

قفشة
قفشة
محمد البدوي

كشف محمد مجدي قفشة، لاعب الأهلي، عن موقفه من العروض المغرية ومستقبله مع القلعة الحمراء، إلى جانب رأيه في الارتفاع الكبير لأسعار عقود اللاعبين في الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة.

المقارنة بالمستوى الفني

وأقرّ قفشة، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، بأن القيم السوقية ورواتب اللاعبين في مصر باتت مبالغًا فيها مقارنة بالمستوى الفني، مؤكدًا أن هذه الظاهرة لا يتحمل اللاعب مسؤوليتها، وقال: «الأرقام بقت أوفر فعلًا، لكن اللاعب مش غلطان.. الموضوع عرض وطلب، والأرقام دي أرزاق».

وحول المقارنات المتداولة بين عقود لاعبي الأهلي وما يتقاضاه أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، شدد قفشة على رفضه الدخول في مثل هذه المقارنات، مؤكدًا أنه لا ينشغل بما يحصل عليه الآخرون، وأن عقود اللاعبين شأن خاص يخضع لتقديرات الأندية، موضحًا أن «كرة القدم عنده انتماء قبل ما تكون فلوس».

وبشأن إمكانية رحيله حال تلقيه عرضًا ماليًا ضخمًا من الخارج، أوضح قفشة أن القرار في النهاية بيد إدارة الأهلي، في ظل ارتباطه بعقد ساري مع النادي، مؤكدًا التزامه الكامل بما يراه النادي مناسبًا سواء بالاستمرار أو الرحيل.

واختتم قفشة حديثه بحسم الجدل حول انتقاله المحتمل للزمالك مستقبلًا حال أصبح لاعبًا حرًا، مؤكدًا تمسكه بالبقاء في الجزيرة، وقال: «أنا لاعب في الأهلي وعقدي مستمر، وأتمنى التجديد والاستمرار.. أنا مشجع أهلاوي وبتمنى ربنا يكتب لي البقاء هنا».

قفشة محمد مجدي قفشة الأهلي الدوري المصري

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

نائب محافظ الشرقية

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

مقابر

إزالة مقابر مخالفة وتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

توك توك

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طرق فعالة لكبح شراهة الرغبة في الحلويات بعد الإفطار خلال رمضان

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

