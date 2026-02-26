قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 26-2-2026.. زيادة أسبوعية
هل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ الإفتاء ترد
بسبب 900 ألف دولار .. صدمة في الأهلي مع الفيفا
أقاربه صوروا المشهد.. عنصر جنائي يدعي وفاته ليهرب من الشرطة بدار السلام
تبدأ الشهر المقبل.. مباريات قوية تنتظر منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
بنفيكا ينفي اتهامات العنصرية في بلاغ بريستياني أمام ريال مدريد
ضبط زوج طعن زوجته أمام مقر عملها لخلافات على خطبة ابنتهما بالشرقية
بشتغل مع أكاديميين بس.. أحمد ماهر: أرفض المشاركة في فيلم من بطولة علي ربيع
الرياح سرعتها 70كم.. الأرصاد تحذر من أمواج البحر الأحمر لمدة 72 ساعة قادمة
الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا
الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بشيخ الأزهر للاطمئنان على صحته.. وشيخ الأزهر يعرب عن بالغ شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة
رمضانيات نسائية بالجامع الأزهر: تأملات في اسم الله الوهاب ودعوة لحسن الظن به واليقين بعطائه

رمضانيات نسائية بالجامع الأزهر
رمضانيات نسائية بالجامع الأزهر
إيمان طلعت

عقد الجامع الأزهر، اليوم الخميس الموافق 8 من رمضان 1447هـ، فعاليات ملتقى  «رمضانيات نسائية» بالرواق العباسي، تحت عنوان «تأملات في اسم الله الوهاب»، وذلك في إطار برامجه الدعوية والعلمية خلال شهر رمضان المبارك، بمشاركة كلٍّ من الدكتورة أمنية جاد الله، عضو هيئة تدريس الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، والدكتورة كريمة عودة الباحث الشرعي بـمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة سناء السيد الباحثة بالجامع الأزهر، وسط حضور نسائي لافت.

واستهلت الدكتورة أمنية جاد الله كلمتها ببيان فضل التعبد والتقرب إلى الله بأسمائه الحسنى، مؤكدة أن معرفة اسم الله «الوهاب» تورث العبد تعلقًا بربه وحسن ظن به. وأوضحت أن «الوهاب» هو الذي يعطي بغير سؤال، ويجود بالفضل، ويعفو عن الذنب، مبينة الفروق بينه وبين اسمي «الرزاق» و«الكريم». كما استعرضت مظاهر هبات الله لعباده، ومنها: هبة الإيجاد والخلق، والإيمان والهداية، والذرية، والعافية، وصالح العلاقات، بل وحتى الابتلاء الذي قد يكون هبة خفية تحمل في طياتها الخير.

وأشارت إلى أن من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: حسن الظن بالله، وكثرة الدعاء، واستشعار دوام الفضل الإلهي.

من جانبها، أكدت الدكتورة كريمة عودة أن من ثمار معرفة اسم الله «الوهاب» دوام حمد العبد لربه والثناء عليه، واليقين بأنه لا مستحيل مع الله عز وجل، فيسأل ربه وهو موقن بالإجابة. وأضافت أن الله يهب بحكمة وعلم وبصيرة بحال عباده، مما يستوجب القناعة والرضا، وعدم السخط عند المنع، إذ قد يكون المنع عين العطاء، مشددة على أن العطاء كما المنع كلاهما ابتلاء واختبار.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة سناء السيد أن «الوهّاب» هو المتفضل بالعطايا قبل السؤال، المعطي بلا عوض، والمنعم بلا غرض، خزائنه ملأى لا تغيضها نفقة، يجازي على القليل بالكثير، ويثيب على العمل اليسير بالعطاء الجزيل، ويهب ما يشاء لمن يشاء بغير حساب. واستشهدت بما وهبه الله لنبيه سليمان من ملك عظيم، مؤكدة أنه إذا انقطعت الأسباب وسدت الأبواب، فالملجأ إلى رب الأسباب وحده، فهو سبحانه «الوهّاب».

ويأتي ملتقى «رمضانيات نسائية» ضمن جهود الجامع الأزهر لتعزيز الوعي الديني وترسيخ معاني الإيمان بأسماء الله الحسنى في نفوس المشاركات، بما يسهم في بناء وعي إيماني متوازن يجمع بين العلم والعمل، ويعزز قيم الرضا والثقة بالله في مختلف شؤون الحياة.

رمضانيات نسائية رمضانيات نسائية بالجامع الأزهر الجامع الأزهر

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

حسن شحاتة والخطيب

حاجة تفرح.. أحمد شوبير يعلق على ظهور الخطيب وحسن شحاتة معا

ماركو أسينسيو

ارتياح في ريال مدريد بعد الاطمئنان على إصابة أسينسيو

وسام ابو علي

مهيب عبد الهادي يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز ووسام أبو علي

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

