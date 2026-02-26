رمضانيات نسائية بالجامع الأزهر: تأملات في اسم الله الوهاب ودعوة لحسن الظن به واليقين بعطائه

عقد الجامع الأزهر ، اليوم الخميس الموافق 8 من رمضان 1447هـ، فعاليات ملتقى «رمضانيات نسائية» بالرواق العباسي، تحت عنوان «تأملات في اسم الله الوهاب»، وذلك في إطار برامجه الدعوية والعلمية خلال شهر رمضان المبارك، بمشاركة كلٍّ من الدكتورة أمنية جاد الله، عضو هيئة تدريس الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، والدكتورة كريمة عودة الباحث الشرعي بـمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة سناء السيد الباحثة بالجامع الأزهر، وسط حضور نسائي لافت.

واستهلت الدكتورة أمنية جاد الله كلمتها ببيان فضل التعبد والتقرب إلى الله بأسمائه الحسنى، مؤكدة أن معرفة اسم الله «الوهاب» تورث العبد تعلقًا بربه وحسن ظن به. وأوضحت أن «الوهاب» هو الذي يعطي بغير سؤال، ويجود بالفضل، ويعفو عن الذنب، مبينة الفروق بينه وبين اسمي «الرزاق» و«الكريم». كما استعرضت مظاهر هبات الله لعباده، ومنها: هبة الإيجاد والخلق، والإيمان والهداية، والذرية، والعافية، وصالح العلاقات، بل وحتى الابتلاء الذي قد يكون هبة خفية تحمل في طياتها الخير.

وأشارت إلى أن من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: حسن الظن بالله، وكثرة الدعاء، واستشعار دوام الفضل الإلهي.

من جانبها، أكدت الدكتورة كريمة عودة أن من ثمار معرفة اسم الله «الوهاب» دوام حمد العبد لربه والثناء عليه، واليقين بأنه لا مستحيل مع الله عز وجل، فيسأل ربه وهو موقن بالإجابة. وأضافت أن الله يهب بحكمة وعلم وبصيرة بحال عباده، مما يستوجب القناعة والرضا، وعدم السخط عند المنع، إذ قد يكون المنع عين العطاء، مشددة على أن العطاء كما المنع كلاهما ابتلاء واختبار.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة سناء السيد أن «الوهّاب» هو المتفضل بالعطايا قبل السؤال، المعطي بلا عوض، والمنعم بلا غرض، خزائنه ملأى لا تغيضها نفقة، يجازي على القليل بالكثير، ويثيب على العمل اليسير بالعطاء الجزيل، ويهب ما يشاء لمن يشاء بغير حساب. واستشهدت بما وهبه الله لنبيه سليمان من ملك عظيم، مؤكدة أنه إذا انقطعت الأسباب وسدت الأبواب، فالملجأ إلى رب الأسباب وحده، فهو سبحانه «الوهّاب».

ويأتي ملتقى «رمضانيات نسائية» ضمن جهود الجامع الأزهر لتعزيز الوعي الديني وترسيخ معاني الإيمان بأسماء الله الحسنى في نفوس المشاركات، بما يسهم في بناء وعي إيماني متوازن يجمع بين العلم والعمل، ويعزز قيم الرضا والثقة بالله في مختلف شؤون الحياة.