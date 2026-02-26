ويتكوف وعراقجي أجريا محادثات مباشرة في جنيف

ذكر مصدر مطلع، تحدث إلى شبكة CNN يوم الخميس، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجريا "محادثات مباشرة" في جنيف خلال الجولة الثالثة من المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية.

ولم يُفصح المصدر عن تفاصيل مدة المحادثات أو جدول أعمالها.

في سياق متصل، تُجرى المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني بشكل غير مباشر عموماً، حيث تتوسط سلطنة عُمان بين الوفدين الأمريكي والإيراني بدلاً من لقاءات مباشرة بين الجانبين.

ويُعدّ أي تواصل مباشر بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين رفيعي المستوى تطوراً هاماً في ظل تصاعد التوترات بين البلدين.

وقد شهدت العلاقات تقلبات حادة في السنوات الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بالعقوبات والأنشطة النووية الإيرانية والنزاعات الإقليمية.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا أول اتصال مباشر منذ استئناف المحادثات في وقت سابق من هذا الشهر. ولم تؤكد طهران أو واشنطن رسمياً إجراء ويتكوف وعراقجي محادثات مباشرة.