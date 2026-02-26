«بركة رمضان» يواصل تصدر التريند لليوم السادس على التوالي

واصل هاشتاج «بركه رمضان مع مستقبل وطن» تصدر مواقع السوشيال ميديا لليوم السادس على التوالي، بالتزامن مع عرض الحلقة السادسة من برنامج «بركة رمضان» مع الفنان سامح حسين على شاشة dmc، وبرعاية حزب مستقبل وطن.

شهدت الحلقة السادسة مجموعة من المفاجآت الإنسانية التي أسعدت القلوب، حيث حصل عم يحيى من طنطا على عمرة له ولزوجته، بينما تلقى عم جمال حارس العمارة مبلغ 100 ألف جنيه بالإضافة إلى عمرة، فيما نالت عائلة بسيطة من جيران عم يحيى عمرة للأب والأم والابن، إلى جانب 50 ألف جنيه للابن تقديرًا لبره بوالديه، ولم تغفل الحلقة عن دعم عائلة أخرى بأجهزة كهربائية جديدة ومبلغ 50 ألف جنيه، ليعكس البرنامج روح التكافل والتراحم في المجتمع المصري خلال رمضان.

رواد السوشيال أشادوا بالبرنامج، مؤكدين أنه يعكس روح التعاون والإنسانية، ويبرز دور حزب مستقبل وطن في دعم المبادرات المجتمعية التي تضع الإنسان في المقام الأول.

بهذا، يثبت «بركة رمضان» حضوره كأحد أبرز البرامج الإنسانية هذا الموسم، جامعًا بين التأثير المجتمعي والتفاعل الجماهيري.