مفاوضات جنيف.. إيران تتمسك بالتخصيب داخل أراضيها وترفع سقف شروط الاتفاق مع واشنطن

أكد مصدر إيراني مُطّلع على المفاوضات مع الولايات المتحدة لشبكة CNN اليوم أن إيران تُصرّ على استمرار تخصيب اليورانيوم داخل البلاد تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح المصدر أن المفاوضات بين الفريقين الأمريكي والإيراني جادة، وأن إيران "تؤكد أنها لن تمتلك أسلحة نووية أبدًا".

لكن المصدر أشار إلى أن رفع جميع العقوبات الأمريكية وقرارات مجلس الأمن الدولي "يُعدّ شرطًا أساسيًا لأي اتفاق"، مضيفًا أنه "لن يتم تدمير أي منشأة أو معدات" لأن المواقع مُسجّلة وتخضع لضمانات دولية.

وفيما يتعلق بالتخصيب، قال المصدر إن إيران ستسعى إلى ما تُسمّيه حقها في الطاقة النووية السلمية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم وإنتاج الوقود، وفقًا لاحتياجاتها وتحت إشراف كامل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما أكد المصدر أن المواد المُخصّبة لن تُشحن خارج البلاد، مضيفا : "أي شيء توافق عليه إيران، بما في ذلك التخفيف، سيتم تنفيذه داخل إيران".