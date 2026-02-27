أحمد عبد الحميد: كان نفسي أشتغل مع محمد رمضان في فيلم "أسد"

كشف الفنان أحمد عبد الحميد عن كواليس عدم مشاركته في فيلم «أسد»، الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، مؤكدًا أنه كان يتمنى خوض هذه التجربة التي وصفها بأنها «منطقة تانية عالمية» على مستوى السينما.

وأوضح أحمد عبد الحميد، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أنه من عشاق المخرج محمد دياب، والذي كان له الفضل في فتح أول باب مهم له في مشواره الفني من خلال عمل «اشتباك»، مشيرًا إلى أن فيلم «أسد» يُعد مشروعًا سينمائيًا كبيرًا وفرصة حقيقية لعودة محمد رمضان بقوة إلى السينما بأعمال ضخمة ومختلفة.

وأضاف أحمد عبد الحميد: «كنت شايف الفيلم وجبة عبقرية، وبدأنا بالفعل نعمل بروفات، لكن حصلت تأجيلات في التصوير لمدة سنة وشوية، وده ما كانش مستغرب»، لافتًا إلى أن الأزمة جاءت بسبب عدم التوافق في مواعيد التصوير، بعدما وصله جدول وصفه بـ«التعجيزي»، في وقت كان ملتزمًا فيه بعدة تعاقدات فنية أخرى.

وأكد أحمد عبد الحميد تمسكه بالالتزام المهني، قائلاً: «أنا بحب ألتزم باتفاقاتي، ومقدرتش أكمّل الدور رغم إنه كان حلو جدًا»، مشددًا على أنه لا يحمل أي ضيق من التجربة، خاصة أن الله عوضه بأعمال فنية جيدة خلال نفس الفترة.

واختتم احمد عبد الحميد حديثه بالتأكيد على تقديره لمحمد رمضان، قائلاً: «كان نفسي أشتغل مع محمد رمضان، وهو نجم كبير تقريبًا لا ينام من كتر الشغل، وقابلته وشرحت له تفاصيل اللي حصل، وتفهم التزامي بأعمال تانية»، في إشارة إلى العلاقة الطيبة والاحترام المتبادل بينهما.