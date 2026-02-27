بعد تأكيد ترامب الإفراج عنها.. إطلاق سراح طالبة مسلمة اعتُقلت في جامعة كولومبيا

أُطلق سراح إيلي أغاييفا، الطالبة بجامعة كولومبيا، بعد ساعات من اعتقالها فجر اليوم في سكن جامعي على يد عناصر من إدارة الهجرة الفيدرالية، و صرحت الجامعة أن العناصر دخلوا الحرم الجامعي بذريعة كاذبة للبحث عن طالبة "مفقودة" ودون مذكرة تفتيش.

وصرح عمدة نيويورك، زهران مميداني، بأنه أثار القضية مع الرئيس دونالد ترامب، وأكد له ترامب أن الإفراج عنها “فوري”، وأفادت وزارة الأمن الداخلي بأن تأشيرة الطالبة الخاصة بها أُلغيت عام ٢٠١٦، وبالتالي لم تكن تحمل تأشيرة سارية وقت اعتقالها.

وفي سياق آخر، ذكر موقع بوليتيكو، نقلاً عن مصدرين مطلعين على المناقشات، أن كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضلون أن تضرب إسرائيل إيران أولاً، معتقدين أن هذه الخطوة ستُحسّن الصورة العامة وتُساعد في حشد تأييد الناخبين للضربة الأمريكية.

وقال المصدران لبوليتيكو: "هناك تفكير داخل الإدارة الأمريكية وحولها بأن الوضع السياسي سيكون أفضل بكثير إذا بادر الإسرائيليون بالهجوم منفردين، وردّ الإيرانيون علينا، مما يُعطينا دافعاً أكبر للتحرك".

وأكد المصدران أن الدافع وراء هذه الفكرة يتمحور حول رد إيران، حيث "سيتقبل المزيد من الأمريكيين حرباً مع إيران إذا تعرضت الولايات المتحدة أو أحد حلفائها للهجوم أولاً".

مع ذلك، تُؤخذ اعتبارات أخرى في الحسبان، وفقًا للمصادر، بما في ذلك خطر استنزاف مخزونات الذخيرة الأمريكية، ما قد يمنح الصين فرصةً للاستيلاء على تايوان وتُعدّ الخسائر الأمريكية المحتملة اعتبارًا آخر.