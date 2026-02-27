مانشستر سيتي يخطط لضم فينيسيوس جونيور

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود خطة داخل إدارة نادي مانشستر سيتي للتعاقد مع الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، وذلك في صيف عام 2027 عقب نهاية عقده الحالي مع النادي الملكي.

وبحسب ما أوردته صحيفة سبورت، فإن إدارة النادي الإنجليزي تتابع موقف اللاعب عن كثب تمهيدًا للتحرك في الوقت المناسب.

تألق أوروبي مع ريال مدريد

ويعيش فينيسيوس فترة مميزة بقميص ريال مدريد، بعدما لعب دورًا بارزًا في تأهل فريقه إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على حساب بنفيكا. وحقق الفريق الملكي الفوز ذهابًا بهدف دون رد سجله النجم البرازيلي، قبل أن يجدد انتصاره إيابًا على ملعب سانتياجو برنابيو بنتيجة 2-1، ليؤكد جدارته بالعبور إلى الدور التالي.

موقف جوارديولا يحسم التحرك

التقارير أوضحت أن مانشستر سيتي لم يتحرك سابقًا لضم اللاعب بسبب تواجد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، حيث يُعتقد أن أسلوب فينيسيوس لا يتماشى بشكل كامل مع فلسفة المدير الفني. وينتهي عقد جوارديولا مع السيتي في 2027، وفي حال رحيله، قد تمهد الإدارة الطريق للتفاوض مع النجم البرازيلي.

أزمة تجديد وعامل مبابي

في المقابل، أشارت تقارير إلى تعثر مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد بسبب مطالبه المالية، إذ يسعى للحصول على راتب يوازي ما يتقاضاه الفرنسي كيليان مبابي، وهو ما تتحفظ عليه إدارة النادي الإسباني حتى الآن.

تغييرات فنية تقلب الموازين

وشهد موسم فينيسيوس تحولًا لافتًا بعد رحيل المدرب تشابي ألونسو عن تدريب الفريق، وتولي ألفارو أربيلوا المهمة الفنية، حيث استعاد اللاعب بريقه وقدم مستويات حاسمة في الدوري الإسباني ودوري الأبطال، ما أعاد اسمه بقوة إلى واجهة الاهتمام الأوروبي