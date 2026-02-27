قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسلسل حد أقصى الحلقة 9.. خالد كمال يبتز بسنت أبو باشا
أفغانستان تعلن مقـ.ـتل 55 جنديا باكستانيا في هجمات حدودية وتؤكد: أوقفنا القتال بأمر رئيس الأركان
إعلامي شهير يكشف حقيقة مفاوضات ناد عراقي مع أشرف داري
دعاء ثاني جمعة فى رمضان .. أدعية تغفر الذنوب وتفك الكرب وتزيد الرزق
بتهمة انتحال صفة ضباط شرطة.. صناع محتوى يواجهون هذه العقوبة بالقانون
مائل للبرودة نهارًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
أحمد عبد الحميد: كان نفسي أشتغل مع محمد رمضان في فيلم "أسد"
موعد أذان الفجر تاسع يوم رمضان.. اعرف وقت السحور والإفطار
«معاشات مارس في الموعد».. بدء الصرف لـ 11.5 مليون مواطن الأحد المقبل
قبل مواجهة زد .. حدث غير متوقع في الأهلي
نجاح متواصل.. «درش» يتربع على عرش صدارة التريند عقب الحلقة التاسعة
جلجلوا المدرجات .. رسالة نارية من شوبير لجماهير الأهلي لهذا السبب
مانشستر سيتي يخطط لضم فينيسيوس جونيور

رباب الهواري

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود خطة داخل إدارة نادي مانشستر سيتي للتعاقد مع الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، وذلك في صيف عام 2027 عقب نهاية عقده الحالي مع النادي الملكي. 

وبحسب ما أوردته صحيفة سبورت، فإن إدارة النادي الإنجليزي تتابع موقف اللاعب عن كثب تمهيدًا للتحرك في الوقت المناسب.

تألق أوروبي مع ريال مدريد

ويعيش فينيسيوس فترة مميزة بقميص ريال مدريد، بعدما لعب دورًا بارزًا في تأهل فريقه إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على حساب بنفيكا. وحقق الفريق الملكي الفوز ذهابًا بهدف دون رد سجله النجم البرازيلي، قبل أن يجدد انتصاره إيابًا على ملعب سانتياجو برنابيو بنتيجة 2-1، ليؤكد جدارته بالعبور إلى الدور التالي.

موقف جوارديولا يحسم التحرك

التقارير أوضحت أن مانشستر سيتي لم يتحرك سابقًا لضم اللاعب بسبب تواجد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، حيث يُعتقد أن أسلوب فينيسيوس لا يتماشى بشكل كامل مع فلسفة المدير الفني. وينتهي عقد جوارديولا مع السيتي في 2027، وفي حال رحيله، قد تمهد الإدارة الطريق للتفاوض مع النجم البرازيلي.

أزمة تجديد وعامل مبابي

في المقابل، أشارت تقارير إلى تعثر مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد بسبب مطالبه المالية، إذ يسعى للحصول على راتب يوازي ما يتقاضاه الفرنسي كيليان مبابي، وهو ما تتحفظ عليه إدارة النادي الإسباني حتى الآن.

تغييرات فنية تقلب الموازين

وشهد موسم فينيسيوس تحولًا لافتًا بعد رحيل المدرب تشابي ألونسو عن تدريب الفريق، وتولي ألفارو أربيلوا المهمة الفنية، حيث استعاد اللاعب بريقه وقدم مستويات حاسمة في الدوري الإسباني ودوري الأبطال، ما أعاد اسمه بقوة إلى واجهة الاهتمام الأوروبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

