اللجنة المصرية تواصل إفطار مليون صائم في غزة.. مبادرة هزمت الجوع بمخيمات النزوح| فيديو صور
طولان يفجر مفاجأة: خلافاتي تسببت في أزمة داخل المنتخب
كيفية تحديد بداية الليل ونهايته.. اعرف الطريقة الشرعية
قفشة يحسم الجدل: انتمائي للأهلي أولًا.. وقرار رحيلي ليس بيدي
وزير خارجية إيران: تقدم جيد في مباحثات جنيف النووية.. وجولة رابعة قريبا
الأرصاد تحذر: رياح وأجواء شديدة البرودة على البلاد.. وسقوط أمطار بـ5 محافظات
وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد
وزير الدفاع الباكستاني: صبرنا نفد.. وندخل حربا مفتوحة مع طالبان
مصر تصنع السعادة في غزة.. إحياء أجواء رمضان بحفلات ترفيهية والفلسطينيون يشيدون بقوة الدراما المصرية|فيديو وصور
الاتفاق شفهي.. إبراهيم عبد الجواد يكشف مفاجأة بشأن أزمة ريبيرو مع الأهلي
أفضل أعمال الجمعة الثانية من رمضان.. اغتنمها بـ 10 أمور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الاتفاق شفهي.. إبراهيم عبد الجواد يكشف مفاجأة بشأن أزمة ريبيرو مع الأهلي

الاهلي
الاهلي
منار نور

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن مفاجأة بشأن تغريم الأهلي ٥٨٨ ألف دولار بسبب ريبيرو.

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي اكس: "تغريم الأهلي من قبل غرفة أوضاع اللاعبين من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا 588 ألف دولار، بعد ما ريبيرو تم الاتفاق معاه على التسوية، كان الاتفاق شفهي ولم يتم كتابته، وبالتالي رجع على الأهلي هو ومحاميه بالغرامة، طبعا ده حكم لسه الأهلي هيستأنف عليه للمحكمة الرياضية الدولية الكاس.


الأهلي يطعن على الحكم الصادر لصالح ريبيرو

أعلن النادي الأهلي، التقدم بطعن ‏أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس" ضد الحكم الصادر من غرفة أوضاع اللاعبين ‏بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لصالح الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق ‏للفريق.

قال الدكتور عبدالله شحاتة المستشار القانوني لقطاع كرة القدم في بيان عبر الموقع الرسمي للأهلي، إن النادي سوف يتقدم بطعن ‏أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس" ضد الحكم الصادر من غرفة أوضاع اللاعبين ‏بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لصالح الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق ‏للفريق الأول لكرة القدم "تعويض إجمالي 588 ألف دولار شاملة الشرط الجزائي المنصوص ‏عليه في العقد 3 شهور".

وأضاف أن هذه الخطوة سوف يتم الانتهاء منها بعد 3 أسابيع على ‏الأكثر، عقب تسلم النادي حيثيات القرار الصادر لمصلحة المدرب الإسباني.

وأكد المستشار القانوني لقطاع كرة القدم، أن ‏الحكم ليس نهائيًا وهناك درجات تقاضي أخرى، وسيتم الطعن وفقا للإجراءات المتبعة في هذا ‏الشأن.

ورحل ريبيرو عن تدريب الأهلي في شهر أغسطس الماضي، بعدما قضى ما يقرب من 96 يومًا فقط مع الفريق، حيث جاء قرار رحيله عقب الخسارة من بيراميدز بنتيجة 2-0.

وتقدم ريبيرو بشكوى ضد النادي الأهلي بسبب عدم تلقيه مستحقاته بعد رحيله عن قيادة الفريق الأحمر.

