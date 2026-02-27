الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة زد في الدوري الممتاز

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، تحت قيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب، وذلك في إطار التحضير لمواجهة زد إف سي المرتقبة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب المباراة الأخيرة، قبل العودة سريعًا إلى أجواء التدريبات، من أجل التركيز الكامل على اللقاء المقبل، الذي يمثل أهمية كبيرة في مشوار الفريق بالمسابقة المحلية.

موعد مباراة الأهلي وزد إف سي

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره زد إف سي مساء غدٍ السبت في تمام الساعة التاسعة والنصف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات البطولة، وسط ترقب جماهيري لمواصلة الأهلي نتائجه الإيجابية.

ويدخل الأهلي المباراة بطموح تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تعزيز موقعه في جدول الترتيب ومواصلة المنافسة بقوة على اللقب.

وديـة أمام فريق الشباب وتجهيز بدني خاص

في سياق الاستعدادات، خاض الأهلي مباراة ودية أمام فريق الشباب مواليد 2005، بهدف منح الفرصة لعدد من اللاعبين للاحتكاك والحفاظ على الجاهزية الفنية والبدنية قبل مواجهة زد.

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي في اللقاء الأخير أمام سموحة بأداء تدريبات استشفائية داخل صالة الجيم، لتجنب الإجهاد وضمان أفضل حالة بدنية قبل المباراة المرتقبة.

في المقابل، شارك باقي عناصر الفريق في المباراة الودية، حيث حرص الجهاز الفني على تنفيذ بعض الجوانب الخططية والفنية، وتصحيح الأخطاء، للوصول إلى أعلى درجات التركيز والانسجام قبل المواجهة الرسمية المقبلة

