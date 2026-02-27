أحمد عبد الحميد عن وفاة والده وابنته: الدنيا ضربتني قلمين

تحدث الفنان أحمد عبد الحميد بصدق عن أصعب مرحلة مرّ بها في حياته، مؤكدًا أنه لم يكن معتادًا على المعاناة أو الابتلاءات، قبل أن يفقد والده وابنته خلال فترة قصيرة لم تتجاوز ثلاثة أشهر.

وأوضح أحمد عبد الحميد، خلال حوار ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية اميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أنه نشأ مدللًا ولم يواجه أزمات حقيقية من قبل، قائلًا: «عمري ما كنت مبتلى في حياتي، ولا شوفت معاناة، ولا ابتلاءات صحية، ووالدي ووالدتي كانت صحتهم كويسة، وفجأة الدنيا اتقلبت»، مشيرًا إلى أن أزمة والده ثم فقدان ابنته هزّاه من الداخل وغيرت نظرته للحياة بالكامل.

واعترف الفنان احمد عبد الحميد بندمه على منشور كان قد كتبه في لحظة انفعال، مؤكدًا أن الصدمة جعلته يعيد حساباته ويفهم الدنيا بشكل أعمق، قائلاً: «دلوقتي بقيت فاهم إن الدنيا دنيا، وبتروح، وكبرت من جوايا، وأضاف أن ما مرّ به كان بمثابة صدمة قاسية: «الدنيا ضربتني قلمين بوفاة أبويا وبنتي، ولسه الوجع طازة»، لافتًا إلى أن التجربة غيّرت كثيرًا من مفاهيمه وقناعاته.

واختتم احمد عبد الحميد حديثه برسالة مؤثرة: «الدنيا فيها حاجات حلوة، بس مش مستاهلة نزعل عليها.. اللي حصل علّمني إن كل شيء بيعدّي»، في كلمات تعكس حالة من النضج والتصالح بعد واحدة من أقسى المحن الإنسانية.