أحمد عبد الحميد: طه دسوقي حقق نجاحا سريعا.. وأحمد السعدني نموذج أمثل لمقولة "ابن الوز عوام"

كشف الفنان أحمد عبد الحميد عن جانب طريف من شخصيته وطموحاته الفنية، حيث صرح بأنه في حال استيقاظه يوماً ووجد نفسه امرأة، فإن أول قرار سيتخذه هو تأسيس جمعية تحمل اسم "ضد النكد على الراجل"، متوقعاً نجاح هذه الجمعية بشدة.

وفي سياق تقييمه لزملائه في الوسط الفني، رأى احمد عبد الحميد، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية اميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن الفنان طه دسوقي حقق نجاحاً أسرع مقارنة بزميله عصام عمر، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يمانع التمثيل مجدداً مع أي من النجوم سواء أحمد مالك أو عمرو سعد، رافضاً الاختيار بينهما.

ووصف احمد عبد الحميد الفنانة نهى عابدين بأنها كانت "أحن" عليه في التعامل من الفنانة بسنت شوقي، كما اعتبر أن الفنان أحمد السعدني هو النموذج الأمثل لمقولة "ابن الوز عوام" عند مقارنته بمحمد إمام ونور النبوي، وفيما يخص الجانب المادي، أكد عبد الحميد أنه لا يقبل العمل دون أجر، مشيراً إلى أن هناك أعمالاً تقاضى فيها أجراً رمزياً لظروف معينة، معترفاً بتقصيره في مسلسل "بيت بابا" نظراً لانشغاله بتصوير أعمال أخرى في الوقت ذاته.