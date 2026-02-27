مسلسل درش الحلقة 9.. مصطفى شعبان يتذكر خيانة حنضل

عرضت قناة On الفضائية، الحلقة التاسعة من مسلسل درش للفنان مصطفى شعبان، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وشهدت الحلقة التاسعة كشف مصطفى شعبان (درش) لخطة محمد علي رزق ونضال الشافعي (هلال وبكر) في شراء محل والد حنضل وتجديد عقده سنويًا بالتعاون مع أحمد فؤاد سليم (المعلم سنوسي)، بعد أن اكتشف رياض الخولي (المعلم كرامة) الأمر من خلال فريد النقراشي دومة، ما أضاف بعدًا جديدًا من التشويق على الأحداث.

فيما يقوم حنضل بحرق مخازن أحمد فؤاد سليم، في الوقت الذي يتذكر فيه درش (مصطفى شعبان) خيانة حنضل له في الليلة التي وقع فيها الحادث.

وتفاعل الجمهور مع الحلقة كان واسعًا، حيث أشادوا بالأداء المتقن لـ مصطفى شعبان، مؤكدين قدرته على تقديم شخصيات مركبة ومختلفة كل موسم، مع الحفاظ على حضوره القوي على الشاشة.

كما نال الحوار المكثف والحبكة المحكمة إشادات كبيرة، خاصة مع تسارع وتيرة الأحداث وتزايد التشويق.

مواعيد عرض مسلسل درش

ويعرض مسلسل درش، عبر قناة on الفضائية، في تمام الساعة 11:00 مساءا، والإعادة 6:30 صباحا؛ كما يعرض عبر قناة on دراما الساعة 8:30 مساءا، والإعادة 5:15 صباحا، 9:00 صباحا، 1:00 ظهرا.

برومو مسلسل درش

طرحت منصة watch it برومو مسلسل درش للفنان مصطفى شعبان المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وخلال البرومو، ظهر مصطفى شعبان صاحب محل محل عطارة يحمل اسم «درش» ثم يتم عرض مشاهد خاطفة ومشوقة من الأحداث، ويتساءل مصطفى شعبان عن أصل شخصيته الحقيقية قائلا: «هو أنا درش ولا جورج ولا عماد ولا مين بالظبط».

مسلسل درش

يُعرض مسلسل "درش" من تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين، إنتاج شركة سينرجي، وعرض حصريًا على شبكة أون، ويضم نخبة من النجوم: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، طارق النهري، وضيوف الشرف لقاء الخميسي، داليا مصطفى، وميرهان حسين.