إفراج الحلقة 6 .. حاتم صلاح يحاول قتل أحمد عبد الحميد وبسنت شوقي

طرحت منصة “شاهد” الحلقة السادسة من مسلسل" إفراج"، والذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد.

وشهدت الحلقة محاولة قتل شارون لعوف وزوجته، بإيعاز من سداد الا انهما نجحا في الهروب من رجاله قبل قتله.

مسلسل “إفراج”

ويستعرض مسلسل “إفراج” قصة عباس الريس، رجل بسيط من الطبقة الشعبية، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي كبير.

ويجسد الفنان عمرو سعد شخصية عباس، الذي يتورط في جريمة قتل، وتظهر بروموهاته حالة صدمته بعد ارتكاب الجريمة وإلقاء القبض عليه.

وتشارك تارا عماد البطولة إلى جانب كل من عمرو سعد حاتم صلاح، وسما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف أحمد حلبة، ومحمد فوزي، وأحمد بكر.

ويُعرض المسلسل على قناة MBC مصر ومنصة شاهد خلال شهر رمضان 2026.