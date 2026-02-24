مسلسل الكينج الحلقة 7.. أحمد كشك يتحدى محمد عادل إمام ويطلب الزواج من خطيبته

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل “الكينج” عدد من الاحداث التشويقية ، والتى من ابرزها ، ياقوت (مصطفي خاطر) يخبر زمزم (حنان مطاوع) بان شقيقهما حمزة (محمد عادل إمام) يشتغل فى السلاح وانه لابد ان يرجع البضاعة الى شاهين الروسي وحمزة يقرر ان ينتقم بعد ان تخبره شقيقته ويتم القبض على شاهين الروسي .

فارس الجيوشي (احمد كشك) يتحدي حمزة ويحاول ان يطلب الزواج من خطيبته هدية (ميرنا جميل) ويعرض على والدها مليون جنيه وان يحرر محضر ضد حمزة بعدم التعرض .

مسلسل الكينج

كشفت الصفحة الرسمية لقناة ام بي سي مصر عن موعد عرض مسلسل الكينج بطولة محمد امام ، حيث يعرض المسلسل في الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الكينج

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.