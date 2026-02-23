مسلسل الكينج الحلقة السادسة.. مصطفي خاطر يتحالف ضد شقيقه محمد عادل إمام

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "الكينج" العديد من الاحداث التشويقية .

ومن ابرزها ، محاولة زمزم (حنان مطاوع) ان تتخلص من جنينها بعد ان علمت بخبر حملها من بدير الصياد (عمرو عبد الجليل) .

- القبض على ياقوت (مصطفى خاطر) وإصابة بدوي الصياد (عماد رشاد) ودخوله للمستشفي ، وخان ياقوت الصياد و حمزة و اتفق مع أعدائه عليه و كشف ذلك في عملية سلاح جديدة.

- محاولة جلال الوصول للسلاح الذي هرب به حمزة فى العملية الأخيرة الذى قام بها ، وبالرغم من استخدامه جهاز تتبع لكن حمزة أخفى السلاح قبل وصوله.

-

مسلسل الكينج

كشفت الصفحة الرسمية لقناة ام بي سي مصر عن موعد عرض مسلسل الكينج بطولة محمد امام ، حيث يعرض المسلسل في الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الكينج

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.