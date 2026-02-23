قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من أول تريقة رامز جلال إلى تصدره الترند.. تفاصيل حلقة زيزو في ليفل الوحش
أسعار ومواصفات ميتسوبيشي ASX موديل 2026 في السوق السعودي
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 6.. الخوف والرعب ينتابان الإرهابي محمود عزت
مفتي الجمهورية: نواجه فوضى الفتاوى ولنا السبق في استخدام الذكاء الاصطناعي | خاص
بحضور 4 وزراء| تشريع استخدام الأطفال للتكنولوجيا أمام البرلمان غدا.. وهذه أبرز المقترحات المعروضة
الحرب أفضل من التنازل.. قادة إيران يرفضون الرضوخ لشروط ترامب
ركعا سُجدا.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان
القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي
تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة فى الدوري المصري
إيران تستعد للحرب.. المرشد يسلم لاريجاني زمام الأمور في طهران ويهمش بزشكيان
اكتساح للأحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة قبل مباراة الليلة بالدوري
مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مسلسل الكينج الحلقة السادسة.. مصطفي خاطر يتحالف ضد شقيقه محمد عادل إمام

تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "الكينج" العديد من الاحداث التشويقية .

ومن ابرزها ، محاولة زمزم (حنان مطاوع) ان تتخلص من جنينها بعد ان علمت بخبر حملها من بدير الصياد (عمرو عبد الجليل) .

- القبض على ياقوت (مصطفى خاطر) وإصابة بدوي الصياد (عماد رشاد) ودخوله للمستشفي ، وخان ياقوت  الصياد و حمزة و اتفق مع أعدائه عليه و كشف ذلك في عملية سلاح جديدة.

- محاولة جلال الوصول للسلاح الذي هرب به حمزة فى العملية الأخيرة الذى قام بها ، وبالرغم من استخدامه جهاز تتبع لكن حمزة أخفى السلاح قبل وصوله.

-

مسلسل الكينج

كشفت الصفحة الرسمية لقناة ام بي سي مصر عن موعد عرض مسلسل الكينج بطولة محمد امام ، حيث يعرض المسلسل في الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الكينج

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.

الكينج حنان مطاوع عمرو عبد الجليل مسلسل الكينج أبطال مسلسل الكينج

أكلات رمضانية لمرضى السكر
اورمان الشرقية
يارا السكري
إطارات منخفضة الضغط
