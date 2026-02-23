تشكيل مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد في البريميرليج

أعلن الجهازان الفنيان لناديي إيفرتون ومانشستر يونايتد، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار الجولة 27 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل إيفرتون كالتالي:

بيكفورد – جارنر – تاركوفسكي – كين – برانثوايت – جانا – إيروجبونام – نداي – ديوسبري هول – أرمسترونج – باري

فيما جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

لامنز – دالوت – ماجواير – برونو فرنانديز – كونيا – يورو – أماد – كاسيميرو – مبيومو – لوك شاو – ماينو.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 45 نقطة، فيما يأتي فريق إيفرتون في المركز التاسع برصيد 37 نقطة.