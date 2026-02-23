مانشستر يونايتد في اختبار صعب أمام إيفرتون.. صراع النقاط يشتعل بالبريميرليج

يستعد مانشستر يونايتد لخوض اختبار صعب خارج قواعده عندما يواجه إيفرتون مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في حسابات الترتيب.

ويدخل يونايتد المواجهة وهو في المركز الخامس برصيد 45 نقطة، ساعيًا لتعزيز موقعه في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما يحتل إيفرتون المركز التاسع برصيد 37 نقطة، ويطمح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويدرك مانشستر يونايتد أن أي تعثر قد يضعه تحت ضغط إضافي في ظل المنافسة المحتدمة على المراكز الأربعة الأولى، خاصة مع تقارب النقاط بين أكثر من فريق.

في المقابل، يعول إيفرتون على خبرة مدربه ديفيد مويس ومعرفته الجيدة بأجواء الكرة الإنجليزية، إلى جانب الدافع المعنوي بعد تفوقه في مواجهة الدور الأول.

وتمثل المباراة محطة مفصلية في مسار الفريقين هذا الموسم، حيث أصبحت كل نقطة ذات وزن مضاعف مع اقتراب المراحل الحاسمة من المسابقة.