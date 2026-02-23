مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن ارتداء القميص رقم ٢١ بالنادي الأهلي أحد لاعبي الصفقات الجديدة.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك: “عودة القميص رقم 21 مرة أخري لغرفة ملابس الأهلي”.

ويواجه الأهلى حاليا سموحة، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وسموحة، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وجاءت قائمة الأهلى كالتالى:

حراس المرمى : محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد أحمد "سيحا".

الدفاع: ياسين مرعي - أحمد رمضان - يوسف بلعمري - هادي رياض - أحمد عيد - كريم فؤاد - محمد هاني - أحمد نبيل "كوكا.

الوسط: محمد بن رمضان - مروان عطية - إمام عاشور - أليو ديانج.

الهجوم: يلسين كامويش - محمد شريف - أشرف بن شرقي - مروان عثمان - طاهر محمد