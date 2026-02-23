قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ركعا سُجدا.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان
القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي
تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة فى الدوري المصري
إيران تستعد للحرب.. المرشد يسلم لاريجاني زمام الأمور في طهران ويهمش بزشكيان
اكتساح للأحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة قبل مباراة الليلة بالدوري
مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية
رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد إفطار مدارس السلام ببنها بحضور محافظ القليوبية
أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا
تصرف غير متوقع من محمد صلاح عقب تبديله في مباراة نوتنجهام.. ماذا فعل؟
الرئيس السيسي وولي العهد السعودي: تعزيز العمل المشترك ضرورة لمواجهة التحديات في المنطقة
الرئيس السيسي يعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في السعودية
الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يتابعان تطورات الأوضاع في قطاع غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

قبل مواجهة سموحة.. مهيب عبد الهادي يستطلع رأي جمهور الأهلي

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي
ميرنا محمود

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالا لجماهير الاهلي بشأن مواجهة سموحة ضمن مواجهات الدوري الممتاز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب مهيب عبد الهادي:تفضل مين يقود هجووووم الأهلي في مباراة سموحة ؟
1- محمد شريف
2- كامويش
3- مروان عثمان.

زيلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع سموحة ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف باستاد برج العرب.

لعب الفريقان 29 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري منذ صعود سموحة موسم 2010-2011، كانت المباراة الأولى يوم 2 ديسمبر 2010 وانتهت بالتعادل 1-1 أحرز للأهلي محمد أبو تريكة، وآخر مباراة في 7 يناير 2025 وانتهت بفوز الأهلي بهدفين أحرزهما محمد مجدي أفشة وإمام عاشور.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ست عشرة مباراة، وفاز سموحة في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في تسع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 45 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

أكبر فوز للأهلي في لقاءات الفريقين 4- صفر موسم 2020-2021، 4-1 موسم 2021-2022، و4-2 موسم 2016-2017، كما حقق الفوز 3-1 ثلاث مرات، وأكبر فوز لسموحة كان 3- صفر موسم 2015-2016.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عبد الله السعيد برصيد 8 أهداف، يليه حسين الشحات ومحمد شريف برصيد 3 أهداف لكل

مهيب عبد الهادي سموحه الاهلي الدوري الممتاز

يارا السكري
إطارات منخفضة الضغط
الهدوء المفاجئ بعد الإفطار.. ماذا يحدث لهرموناتك؟
مزاد سيارات
