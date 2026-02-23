فتح الطريق للخطيب.. رامز جلال يكشف علاقته بانتقال زيزو للأهلي

دخل لاعب النادي الاهلي زيزو علي الميزان ضمن فقرات برنامج رامز ليفل الوحش، حيث بلغ وزنه. 73 كجم.

مما دفع رامز للسخرية منه مرددا: “ده بيلعب في الأهلي لازم يبقى لائق، مش زي كابتن طارق يحيي كان بيلعب بالجلابية”.

وتابع رامز: حكايته حكاية بدايته كانت معايا، سألته سؤال وانت صغير كنت زملكاوي ولا اهلاوي، ورميت شباكي ففتحت الطريق لييبو وقالوا لازم يجيبوه، بما انه طلع اهلاوي صميم، معانا ومعاكم ذا بيست مستر اسيست اللاعب اللي مش ممكن تغيظه، أحمد سيد زيزو”.

وعند انفعال القردة المصاحبة لرامز في البرنامج على زيزو قال لها: " متزعليش انا عارف انك أهلاوية".

ويحل اللاعب أحمد السيد زيزو، مساء اليوم، ضيف خامس حلقات برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة «MBC مصر» خلال شهر رمضان 2025.

حيث تنطلق عرض حلقات البرنامج يوميا وتحديدا وقت الإفطار بتوقيت مصر، حيث يعرض البرنامج حصريًا على قناة MBC مصر.

وظهر في البرومو الدعائي عدد كبير من النجوم وعلى وجوهم علامات الخوف والاثارة، ومن أبرزهم "النجم أحمد السقا وغادة عادل ويارا السكري وغادة عبد الرازق ومصطفى غريب ولقاء الخميسي ورحمة محسن وأسماء جلال وشيماء سيف.

ويحافظ رامز جلال، هذا العام على تقليده السنوي بتقديم برنامج مقالب يعتمد على عنصر المفاجأة والإثارة، مع وعود بتجربة مختلفة تحمل أفكارًا جديدة وبصمة متجددة، تجمع بين الكوميديا والتشويق، وهو ما ساهم في ترسيخ نجاحه الجماهيري على مدار السنوات الماضية.