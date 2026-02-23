من أول تريقة رامز جلال إلى تصدره الترند.. تفاصيل حلقة زيزو في ليفل الوحش

حل اللاعب أحمد السيد زيزو، مساء اليوم، ضيف خامس حلقات برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة «MBC مصر» خلال شهر رمضان.

رامز جلال: زيزو عامل شعره بالنشابه

وقد نال اللاعب أحمد السيد زيزو، قسطا وفيرا من السخرية من رامز جلال خلال برنامج رامز ليفل الوحش.

وسخر رامز من تسريحة شعر زيزو، قائلا" شعره عامله كدا إزاي.. عشان يطلع كده لازم يعمله بالنشابه بتاعت الرقاق.

رامز جلال: خلصت صفقات الأهلي من غير عمولة

قال رامز جلال خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج “رامز ليفل الوحش”، والتي وقع ضحيتها أحمد زيزو لاعب الأهلي: “كل صفقات الأهلي في السنوات الأخيرة اتولدت هنا، ونادر شوقي وتامر النحاس وعدلي القيعي عارفين مين أنا.. أنا اللي خلصت الصفقات المهولة وما خدتش جنيه عمولة”.

وواصل جلال: “وزي ما علمنا صالح سليم، نخدم الأهلي وما ناخدش مليم، كهربا مضى رغبة وأنا بكهربه، وإمام عاشور أعلن موافقته وأنا بعذبه”.

بيلعب بالجلابية.. رامز جلال يكشف وزن أحمد زيزو

دخل لاعب النادي الاهلي زيزو علي الميزان ضمن فقرات برنامج رامز ليفل الوحش، حيث بلغ وزنه 73 كجم.

مما دفع رامز للسخرية منه مرددا: “ده بيلعب في الأهلي لازم يبقى لائق، مش زي كابتن طارق يحيي كان بيلعب بالجلابية”.

أيهما أفضل بن رمضان أم إمام عاشور؟ رامز جلال يضع زيزو في مأزق

كشف أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الاهلي، أن راتبه الحقيقي في الأهلي 3 ملايين جنيه فقط وليس 5 ملايين كما يتردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية.

ورفض أحمد سيد زيزو الرد على سؤال من الأفضل من وجهة نظره من ثنائي الأهلي إمام عاشور والتونسي محمد علي بن رمضان؟

بعد حلقة رامز جلال ليفل الوحش.. زيزو يتصدر التريند

حل اللاعب أحمد السيد زيزو، مساء اليوم، ضيفا في خامس حلقات برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة «MBC مصر» خلال شهر رمضان 2025.

ونشر رامز جلال عن تصدر أسم الاعب أحمد سيد زيزو التريند بعد عرض الحلقة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

أول رد فعل من زيزو على حلقته ببرنامج رامز ليفل الوحش

حل اللاعب أحمد السيد زيزو، مساء اليوم، ضيفا، في خامس حلقات برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة «MBC مصر» خلال شهر رمضان 2026.

وشارك زيزو، جمهوره، صورا من كواليس حلقته في برنامج رامز ليفل الوحش، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.