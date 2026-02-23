بالقشطة.. طريقة جديدة لعمل محشي الكرنب بطعم شهي

يعد محشي الكرنب من الأكلات الشعبية الشهية في مصر ويزداد تناوله في شهر رمضان الكريم لهذا يبتكر خبراء الطهي طرق متنوعة لتقديمه بشكل مختلف.

نعرض لكم طريقة عمل طاجن محشي الكرنب من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير طاجن محشي الكرنب

كرنب

بصل مفروم

ثوم مفروم

شبت

زيت

بقدونس

كزبرة خضراء

عصير طماطم

صلصة طماطم

كمون ناعم

مرقة

ملح

فلفل أسود

قشطة بلدي للوجه

طريقة عمل طاجن محشي الكرنب



اسلقي ورق الكرنب في ماء مغلي به كمون

في طاسة بها زيت شوحي البصل المفروم ثم ضيفي الثوم وعصير الطماطم والخضرة والأرز والملح والفلفل الاسود.





قطعي ورق الكرنب واحشيه بخلطة الأرز ثم رصيه في طاجن وضعي عليه خليط المرقة والصلصة والملح والفلفل الأسود والزيت.



ضعي القشطة على الوجه ثم ادخل طاجن المحشي في الفرن حتى النضج ثم يقدم ساخنا وبالهنا والشفا.

