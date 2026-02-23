قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الكشف عن المدير الفني الجديد لـ تورينو الإيطالي
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
الأقرب إلى قلبه.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة ولي العهد ‏السعودي بعد زيارة الرئيس السيسي
بالصور

بالقشطة.. طريقة جديدة لعمل محشي الكرنب بطعم شهي

اسماء محمد

يعد محشي الكرنب من الأكلات الشعبية الشهية في مصر ويزداد تناوله في شهر رمضان الكريم لهذا يبتكر خبراء الطهي طرق متنوعة لتقديمه بشكل مختلف.

نعرض لكم طريقة عمل طاجن محشي الكرنب من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

 مقادير طاجن محشي الكرنب 

 كرنب

بصل مفروم

 ثوم مفروم

 شبت

 زيت

 بقدونس

 كزبرة خضراء

 عصير طماطم

 صلصة طماطم

 كمون ناعم

 مرقة

 ملح

 فلفل أسود

 قشطة بلدي للوجه

طريقة عمل طاجن محشي الكرنب


اسلقي ورق الكرنب في ماء مغلي به كمون
في طاسة بها زيت شوحي البصل المفروم ثم ضيفي الثوم وعصير الطماطم والخضرة  والأرز والملح والفلفل الاسود.


 

قطعي ورق الكرنب واحشيه بخلطة الأرز  ثم رصيه في طاجن وضعي عليه خليط المرقة والصلصة والملح والفلفل الأسود والزيت.


ضعي القشطة على الوجه ثم ادخل طاجن المحشي في الفرن حتى  النضج ثم يقدم ساخنا وبالهنا والشفا.
 

