الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الكشف عن المدير الفني الجديد لـ تورينو الإيطالي
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
الأقرب إلى قلبه.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة ولي العهد ‏السعودي بعد زيارة الرئيس السيسي
تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات ميتسوبيشي ASX موديل 2026 في السوق السعودي

ميتسوبيشي ASX
ميتسوبيشي ASX
صبري طلبه

تواصل ميتسوبيشي اليابانية تعزيز وجودها في السوق السعودي، عبر مجموعة من الطرازات المتنوعة، من بينها السيارة ASX موديل 2026 التي تندرج ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV.

محرك وأداء ميتسوبيشي ASX 

تعتمد ميتسوبيشي ASX موديل 2026 على محرك يعمل بالبنزين مكوّن من 4 أسطوانات بسعة 2.0 لتر، يولد قوة تبلغ 110 أحصنة، مع عزم دوران يصل إلى 197 نيوتن متر.

ميتسوبيشي ASX 

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، وتعمل السيارة بنظام دفع رباعي 4WD، وتسجل معدل استهلاك وقود يبلغ 13.9 كيلومتر لكل لتر، فيما تبلغ سعة خزان الوقود 63 لترا.

أبعاد وتصميم ميتسوبيشي ASX

يبلغ طول السيارة 4,365 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,810 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,630 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,670 مم، ويصل وزن السيارة إلى 1,370 كجم.

ويحمل التصميم الخارجي ملامح حديثة تتجسد في المصابيح الأمامية العاملة بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية LED، كما ترتكز السيارة على جنوط ألمنيوم بقياس 18 بوصة.

أنظمة أمان وتجهيزات ميتسوبيشي ASX

تتضمن ASX موديل 2026 مجموعة من أنظمة السلامة الأساسية، تشمل وسادتين هوائيتين أماميتين للسائق والراكب الأمامي، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح EBD، فضلاً عن نظام التحكم في قوى الجر، ونظام الثبات الإلكتروني.

ميتسوبيشي ASX 

كما زُودت السيارة بنظام تثبيت السرعة، إضافة إلى حساسات خلفية للمساعدة على الركن وكاميرا للرؤية الخلفية، وتأتي السيارة بشاشة عرض قياس 8 بوصات تدعم نظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو؛ ما يتيح ربط الهاتف الذكي بسهولة واستخدام التطبيقات المختلفة أثناء القيادة.

ويتوفر مقود متعدد الوظائف للتحكم بالأنظمة الصوتية وبعض خصائص السيارة دون الحاجة لرفع اليدين عن عجلة القيادة، كما تم تجهيز السيارة بنظام تكييف أوتوماتيكي، وإضاءة داخلية، مع أقفال مركزية، مرايات كهربائية جانبية، زر تشغيل وإيقاف المحرك.

سعر ميتسوبيشي ASX 2026 في السوق السعودي

تقدم ميتسوبيشي ASX موديل 2026 في السعودية بسعر يبلغ 97,755 ريالا.

ميتسوبيشي ASX ميتسوبيشي ASX مواصفات ميتسوبيشي ASX سعر ميتسوبيشي ASX أسعار ميتسوبيشي ASX أسعار ميتسوبيشي ASX في السعودية

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

أقل من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات سيدان صينية ‏

سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏

إفراج.. عمرو سعد يشك في تارا عماد والجمهور يترقب مواجهته مع أحمد عبدالحميد

عمرو سعد
عمرو سعد
عمرو سعد

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

