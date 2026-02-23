قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

ماذا تقدم ميتسوبيشي سبيس ستار.. وكم سعرها في السعودية؟

صبري طلبه

تقدم علامة ميتسوبيشي اليابانية مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق السعودي، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار وعناصر التصميم، ومنها النسخة سبيس ستار والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك.

أبعاد وتصميم ميتسوبيشي سبيس ستار

تقدم ميتسوبيشي سبيس ستار بأبعاد خارجية تقدر بـ 3,845 مم للطول الكلي، فيما يصل عرضها إلى 1,665 مم، وارتفاعها 1,510 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,450 مم، ويبلغ وزن السيارة نحو 880 كجم.

محرك وأداء ميتسوبيشي سبيس ستار

تعتمد سبيس ستار على محرك بنزين مكوّن من ثلاث أسطوانات بسعة 1.2 لتر، ينتج قوة تبلغ 78 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 100 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT ينقل القوة إلى العجلات الأمامية، وتسجل السيارة معدل استهلاك يبلغ 21.3 كيلومترًا لكل لتر، كما تأتي بخزان وقود سعة 42 لترًا.

تجهيزات ومواصفات ميتسوبيشي سبيس ستار

تضم ميتسوبيشي سبيس ستار منظومة من عناصر السلامة تتضمن، نظام منع انغلاق المكابح ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة، بما يسهم في تعزيز الثبات أثناء الكبح المفاجئ، كما تتوفر وسادتان هوائيتان لحماية السائق والراكب الأمامي في حالات التصادم، وتشمل التجهيزات نظام مراقبة ضغط الإطارات، إلى جانب نقاط تثبيت مقاعد الأطفال، إضافة إلى تنبيهات مرتبطة بعدم إغلاق الأبواب بإحكام أو عدم ربط حزام الأمان.

وتقدم سبيس ستار شاشة وسطية تعمل باللمس بقياس 7 بوصات، مع دعم الاتصال عبر البلوتوث، إضافة إلى توافقها مع أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لربط الهواتف الذكية، كما يتوفر منفذ USB لتشغيل الوسائط وشحن الأجهزة، إلى جانب نظام صوتي مكوّن من أربع سماعات، وعجلة القيادة لإدارة الصوت والمكالمات، ومكيف هواء ساخن وبارد.

سعر ميتسوبيشي سبيس ستار في السوق السعودي

تقدم ميتسوبيشي سبيس ستار في السوق السعودي بسعر يقدر بنحو 54,950 ريال.

