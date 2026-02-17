مواصفات ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت 2026

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026

وجاءه هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026، وتنتمي اوتلاندر سبورت لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026

ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026

تستمد سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 103 حصان، وبها عزم دوران 141 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026

ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026

زودت سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

مواصفات ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026

ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026

تحتوي سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وإنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه، وتكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها نظام ذكى لركن السيارة، ونظام اقفال أبواب تعمل باللمس .

سعر ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026

ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 275 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 375 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 475 ألف جنيه .