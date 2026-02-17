قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس برلمانية مستقبل وطن: نسعى لزيادة مساحة التوافق وتبادل الرؤى مع كافة النواب
الرئيس السيسي يوجه بضبط الأسواق استعداداً لرمضان ويطلق "كاري أون" مشروعاً قومياً للمجمعات الاستهلاكية
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار
أحمد شوبير ينتقد صفقات الأهلي: دفع فلوس كتير في لاعيبة ملهاش لازمة
متمسكون بأرضهم رغم قسوة الظروف.. لقطات حية لـ الفلسطينيين من معبر رفح
الآن رسميًا.. ميلاد هلال رمضان 2026 فلكيًا بانتظار رصده
القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى غزة والقادمين لتلقي العلاج
عماد متعب لـ صدى البلد قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا: ربنا يستر وإيدي تبقي خفيفة
مصدر أمنى يرد على شائعة وفاة سودانية فى مواجهة أمنية بالقاهرة| تفاصيل
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026
البرازيلية كاثلين سوزا تعلن إسلامها وسط احتفاء كبير بـ النصر السعودي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

عودة أجمل سيارة ستيشن واجن من فولفو بعدد محدود

عزة عاطف

شهد شهر فبراير 2026 الكشف عن مشروع "Norrsken" المذهل من قبل شركة "أوتوفورما" الهولندية، والذي يعيد إحياء أيقونة فولفو التاريخية P1800ES بنمط "Shooting Brake" الشهير. 

لا يعد هذا المشروع مجرد عملية ترميم تقليدية، بل هو إعادة تصور هندسية شاملة بقيادة المصمم "نيلز فان روي"، تهدف إلى دمج الخطوط الكلاسيكية التي ميزت فترة السبعينيات مع أحدث تقنيات السيارات المعاصرة. 

وتعتزم الشركة الحفاظ على حصرية فائقة لهذا الطراز، حيث لن يتجاوز معدل الإنتاج السنوي 5 وحدات فقط يتم بناؤها يدويًا حسب الطلب.

تنوع التصميم بين الإرث التاريخي والجرأة العصرية

تطرح أوتوفورما مشروعها الجديد عبر ثلاث فلسفات تصميمية متباينة لتلبية رغبات المجمعين، حيث تركز نسخة "Heritage Heaven" على تكريم لغة التصميم الأصلية باستخدام ألوان وخامات مطابقة لفترة السبعينيات مع تحسينات ميكانيكية دقيقة لتعزيز الموثوقية. 

أما فئة "Modern Marvel" فتقدم مزيجًا متوازنًا يشمل إضاءة LED متطورة وخيارات أوسع من الألوان والمواد العصرية. 

وفي قمة الهرم تأتي نسخة "Forward Fashionista" الجريئة، والتي تمثل التحول الأكثر جذرية في الهيكل والأداء، حيث تتبنى مظهرًا هجوميًا مع إضافات كربونية ورفارف عريضة تمنح السيارة حضورًا لافتًا على الطريق.

تحت غطاء المحرك الطويل، حصلت النسخة الأكثر قوة على محرك فولفو T5 التوربيني الشهير بـ 5 أسطوانات، وهو ما يمثل قفزة هائلة في الأداء مقارنة بالمحرك الأصلي سعة 2.0 لتر. 

تم تعديل نظام التعليق بالكامل ليتناسب مع القوة الإضافية، كما حصلت السيارة على نظام كبح مطور ونظام توجيه أكثر سرعة ودقة لضمان تجربة قيادة "تماثلية" ممتعة. 

ولم تتوقف التحديثات عند المحرك فحسب، بل شملت نظاما عادما مزدوج الفتحات مصنع خصيصًا ليمنح المحرك نغمة صوتية مميزة تعبر عن هويته الرياضية الجديدة.

المقصورة الداخلية وفن الصناعة اليدوية

داخل المقصورة، نجحت أوتوفورما في الحفاظ على الهيكل العام للوحة القيادة الكلاسيكية مع إعادة صياغة جميع التفاصيل الأخرى. 

تم استخدام أفخم أنواع الجلود والصوف الطبيعي في إعادة تنجيد المقاعد التي تم تطويرها هندسيًا لتكون أكثر راحة في الرحلات الطويلة. 

كما تظهر لمسات من الألومنيوم المصقول وقشور الخشب الفاخرة التي تم دمجها بعناية، مع إخفاء التقنيات الحديثة مثل أنظمة الصوت والاتصال لضمان عدم إفساد الطابع العتيق للمقصورة، مما يجعل الجلوس بداخلها تجربة تجمع بين الماضي والمستقبل في آن واحد.

سعر فولفو P1800ES ريستومود

نظرًا للدقة المتناهية والعمل اليدوي المكثف الذي يتطلبه بناء كل سيارة، أعلنت الشركة أن سعر البدء لنسخة "Forward Fashionista" يبلغ حوالي 300,000 يورو (ما يعادل 356,000 دولار أمريكي) قبل إضافة الضرائب والتخصيصات الخاصة. 

هذا السعر يضع السيارة في منافسة مباشرة مع أرقى مشاريع الريستومود العالمية، ويؤكد قيمتها كقطعة فنية لهواة الاقتناء. 

ومن المتوقع أن تبدأ أولى عمليات التسليم في وقت لاحق من عام 2026، لتكون كل نسخة بمثابة بصمة فريدة تعكس شخصية مالكها في عالم السيارات النادرة.

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

تايلاند

الإعتداء على إسرائيلين في جزيرة بتايلاند

الشرطة الفرنسية

6 أصابوه حتى الموت.. تحديد هوية المشتبه بهم في مقـ.تل ناشط فرنسي

قطعة بحرية إيرانية في مضيق هرمز

بسبب مناورات بحرية .. إيران تغلق جزءا من مضيق هرمز لعدة ساعات

بالصور

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته للكويت بحث فيها التعاون العسكري

صورة من زيارة رئيس الأركان للكويت

طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم

طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم

لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟ علم النفس يجيب

لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟

