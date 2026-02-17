عودة أجمل سيارة ستيشن واجن من فولفو بعدد محدود

شهد شهر فبراير 2026 الكشف عن مشروع "Norrsken" المذهل من قبل شركة "أوتوفورما" الهولندية، والذي يعيد إحياء أيقونة فولفو التاريخية P1800ES بنمط "Shooting Brake" الشهير.

لا يعد هذا المشروع مجرد عملية ترميم تقليدية، بل هو إعادة تصور هندسية شاملة بقيادة المصمم "نيلز فان روي"، تهدف إلى دمج الخطوط الكلاسيكية التي ميزت فترة السبعينيات مع أحدث تقنيات السيارات المعاصرة.

وتعتزم الشركة الحفاظ على حصرية فائقة لهذا الطراز، حيث لن يتجاوز معدل الإنتاج السنوي 5 وحدات فقط يتم بناؤها يدويًا حسب الطلب.

تنوع التصميم بين الإرث التاريخي والجرأة العصرية

تطرح أوتوفورما مشروعها الجديد عبر ثلاث فلسفات تصميمية متباينة لتلبية رغبات المجمعين، حيث تركز نسخة "Heritage Heaven" على تكريم لغة التصميم الأصلية باستخدام ألوان وخامات مطابقة لفترة السبعينيات مع تحسينات ميكانيكية دقيقة لتعزيز الموثوقية.

أما فئة "Modern Marvel" فتقدم مزيجًا متوازنًا يشمل إضاءة LED متطورة وخيارات أوسع من الألوان والمواد العصرية.

وفي قمة الهرم تأتي نسخة "Forward Fashionista" الجريئة، والتي تمثل التحول الأكثر جذرية في الهيكل والأداء، حيث تتبنى مظهرًا هجوميًا مع إضافات كربونية ورفارف عريضة تمنح السيارة حضورًا لافتًا على الطريق.

تحت غطاء المحرك الطويل، حصلت النسخة الأكثر قوة على محرك فولفو T5 التوربيني الشهير بـ 5 أسطوانات، وهو ما يمثل قفزة هائلة في الأداء مقارنة بالمحرك الأصلي سعة 2.0 لتر.

تم تعديل نظام التعليق بالكامل ليتناسب مع القوة الإضافية، كما حصلت السيارة على نظام كبح مطور ونظام توجيه أكثر سرعة ودقة لضمان تجربة قيادة "تماثلية" ممتعة.

ولم تتوقف التحديثات عند المحرك فحسب، بل شملت نظاما عادما مزدوج الفتحات مصنع خصيصًا ليمنح المحرك نغمة صوتية مميزة تعبر عن هويته الرياضية الجديدة.

المقصورة الداخلية وفن الصناعة اليدوية

داخل المقصورة، نجحت أوتوفورما في الحفاظ على الهيكل العام للوحة القيادة الكلاسيكية مع إعادة صياغة جميع التفاصيل الأخرى.

تم استخدام أفخم أنواع الجلود والصوف الطبيعي في إعادة تنجيد المقاعد التي تم تطويرها هندسيًا لتكون أكثر راحة في الرحلات الطويلة.

كما تظهر لمسات من الألومنيوم المصقول وقشور الخشب الفاخرة التي تم دمجها بعناية، مع إخفاء التقنيات الحديثة مثل أنظمة الصوت والاتصال لضمان عدم إفساد الطابع العتيق للمقصورة، مما يجعل الجلوس بداخلها تجربة تجمع بين الماضي والمستقبل في آن واحد.

سعر فولفو P1800ES ريستومود

نظرًا للدقة المتناهية والعمل اليدوي المكثف الذي يتطلبه بناء كل سيارة، أعلنت الشركة أن سعر البدء لنسخة "Forward Fashionista" يبلغ حوالي 300,000 يورو (ما يعادل 356,000 دولار أمريكي) قبل إضافة الضرائب والتخصيصات الخاصة.

هذا السعر يضع السيارة في منافسة مباشرة مع أرقى مشاريع الريستومود العالمية، ويؤكد قيمتها كقطعة فنية لهواة الاقتناء.

ومن المتوقع أن تبدأ أولى عمليات التسليم في وقت لاحق من عام 2026، لتكون كل نسخة بمثابة بصمة فريدة تعكس شخصية مالكها في عالم السيارات النادرة.