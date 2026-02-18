جريمة الدقهلية.. 3 أشخاص يلقون مُحامية من شُرفة المنزل بسبب خلافات الميراث

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أشقاء زوج إحدى المحاميات بإلقائها من أعلى عقار سكنى والتعدى على زوجها حال تنفيذ حكم قضائى بتسليم منزل بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى تم تنفيذ قرار قضائى فى خلافات ميراث بتمكين (مدير شركة – مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه) ضد شقيقه من منزل مكون من طابقين وقطعة أرض ، وبتاريخ 17/ الجارى تبلغ لمركز شرطة نبروه من إحدى المستشفيات بإستقبالها مدير الشركة المشار إليه "مصاب بجروح وكدمات متفرقة" ، وزوجته "مصابة بكدمة بالرأس وتوفيت عقب وصولها")، إثر قيام أنجال شقيقه سالف الذكر (3 أشخاص) بالدخول لمنزله والتعدى عليه وزوجته بالضرب باستخدام "سلاح أبيض وعصا خشبية"وقيام أحدهم بدفع زوجته (المحامية المذكورة) من شرفة الطابق الأول بالمنزل حال محاولتها الهرب مما أدى إلى وفاتها ، لاعتراضهم على قرار التمكين المشار إليه.

أمكن ضبط (المتهمين – مقيمين بدائرة مركز شرطة نبروه) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





