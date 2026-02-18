قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عراقجي يغادر جنيف متوجّهًا إلى ايران بعد انتهاء المفاوضات النووية
المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك
قبل 20 عامًا من ظهور الأعراض .. اختبار دم يكشف عن مرض الزهايمر
تامر أمين يُشيد بمُبادرة «الجبهة الوطنية»: أكبر فعالية في التكافل الإنساني قبل رمضان |فيديو
سجل الآن واحصل على تدريب عالمي من «هارفارد» في مجالات القيادات والتقنيات
ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه
الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك
«شبانة»: «توروب» يُقر بأزمة الهجوم في الأهلي ويبحث عن حلول عاجلة
رئيس الجبهة: انتهت الانتخابات ودورنا المجتمعي بدأ.. مليون كرتونة ودواجن مُدعمة بـ75 جنيهًا بالمحافظات
عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان
«لمسة إنسانية في رمضان».. محمود شعراوي: الجبهة الوطنية يخطط لتمكين المصريين بعيدًا عن الدعم المؤقت
جريمة الدقهلية.. 3 أشخاص يلقون مُحامية من شُرفة المنزل بسبب خلافات الميراث
حوادث

جريمة الدقهلية.. 3 أشخاص يلقون مُحامية من شُرفة المنزل بسبب خلافات الميراث

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أشقاء زوج إحدى المحاميات بإلقائها من أعلى عقار سكنى والتعدى على زوجها حال تنفيذ حكم قضائى بتسليم منزل بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى تم تنفيذ قرار قضائى فى خلافات ميراث بتمكين (مدير شركة – مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه) ضد شقيقه من منزل مكون من طابقين وقطعة أرض ، وبتاريخ 17/ الجارى تبلغ لمركز شرطة نبروه من إحدى المستشفيات بإستقبالها مدير الشركة المشار إليه "مصاب بجروح وكدمات متفرقة" ، وزوجته "مصابة بكدمة بالرأس وتوفيت عقب وصولها")، إثر قيام أنجال شقيقه سالف الذكر (3 أشخاص) بالدخول لمنزله والتعدى عليه وزوجته بالضرب باستخدام "سلاح أبيض وعصا خشبية"وقيام أحدهم بدفع زوجته (المحامية المذكورة) من شرفة الطابق الأول بالمنزل حال محاولتها الهرب مما أدى إلى وفاتها ، لاعتراضهم على قرار التمكين المشار إليه.

أمكن ضبط (المتهمين – مقيمين بدائرة مركز شرطة نبروه) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.


 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية المحاميات حكم قضائى

قبل 20 عامًا من ظهور الأعراض .. اختبار دم يكشف عن مرض الزهايمر

يجري حاليًا اختبار مجموعة جديدة من تحاليل الدم للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بسنوات طويلة
مسلسل سوا سوا الحلقة 1.. إلغاء عقد قران هدى المفتي وأحمد مالك ومحاولة قتل حسني شتا

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة.. مقرمشة وكريمي

