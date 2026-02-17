مصرع شابين إثر وقوع حادث تصادم سيارتين موتوسيكل بالدقهلية

لقي شابين مصرعهما اثر وقوع حادث على طريق الجنينة الفاروقية بمنية النصر بالدقهلية حيث اصطدمت سيارتين ملاكى مع موتوسيكل على طريق الجنينه ـ الفاروقية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى وموتوسيكل مما أدى إلى مصرع شابين.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين مصرع كان من محمد رمضان محمد رمضان 17 عاما مقيم الفاروقية منية النصر وكريم عادل السعيد 17 عاما الفاروقية منية النصر.

تم نقل الجثتين ال مستشفى منية النصر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

