ريال مدريد يفوز على «بنفيكا» بهدف نظيف بدوري أبطال أوروبا

حقق ريال مدريد الفوز على بنفيكا بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس ضمن ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.





وأحرز هدف المباراة البرازيلي فينيسيوس في الدقيقة 50، وتوقفت المباراة بعد الهدف لدقائق، بسبب احتفال فينيسيوسجونيور أمام جماهير الخصم،



وتقام مباراة الإياب بين الفريقين الأربعاء المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل نادي ريال مدريد.



وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي :

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: هويسن، روديجر، أرنولد وكاريراس.

الوسط: فألفيردي، تشوامينى وكامافينجا.

الهجوم: جولر مبابي وفينيسيوس جونيور.