تعرّف على موعد عرض مسلسلات رمضان على شاشة «cbc»

أعلنت قناة CBC خريطتها الدرامية خلال شهر رمضان 2026، والتي تضم مجموعة من المسلسلات المعروضة حصريًا على شاشتها.

مسلسل «فن الحرب»

ويُعرض مسلسل «فن الحرب» في تمام الساعة 6:00 مساءً، مع إعادته في 12:00 منتصف الليل و2:00 ظهرًا، المسلسل يشارك فى بطولته ريم مصطفى، شيرى عادل، دنيا سامى، إسلام إبراهيم وغيرهم، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل «أولاد الراعي»

كما يُعرض مسلسل «أولاد الراعي» في 7:15 مساءً، وتُعاد الحلقة في 1:45 صباحًا و6:30 صباحًا و12:30 ظهرًا، ويشارك فى بطولة العمل، إلى جانب ماجد المصرى وأمل بوشوشة، نخبة من النجوم، أبرزهم خالد الصاوى، أحمد عيد، نيرمين الفقى، فادية عبد الغنى، إيهاب فهمى، إيناس كامل، ساندى مراد، ونوليا مصطفى، ويُعرض المسلسل عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل «على قد الحب»

وتقدم القناة مسلسل «على قد الحب» في 8:30 مساءً، مع إعادته في 2:45 صباحًا و3:45 مساءً، ويشارك الفنان شريف سلامة والفنانة نيللى كريم في بطولة المسلسل، وأحمد سعيد عبد الغنى، أحمد ماجد، مها نصار، محمود الليثى، محمد أبو داوود، محمد على رزق، صفاء الطوخى، راندا إبراهيم، آية سليم، يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.

مسلسل «توابع»

ويأتي مسلسل «توابع» في 9:45 مساءً، مع إعادة في 9:15 صباحًا، ويشارك فى بطولة «توابع» نخبة من النجوم، أبرزهم أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، أنوشكا، هانى عادل، وسحر رامى، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

مسلسل «حد أقصى»

يُعرض في 11:00 مساءً، وتُعاد الحلقة في 5:15 صباحًا و7:45 صباحًا. من تأليف هشام هلال وإخراج مايا زكى، ويشارك فى بطولة العمل، إلى جانب روجينا كل من محمد القس، خالد كمال، فدوى عابد، إضافة إلى مجموعة أخرى من الفنانين، الذين يقدمون شخصيات متنوعة تعكس زوايا مختلفة من القصة.