قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عراقجي يغادر جنيف متوجّهًا إلى ايران بعد انتهاء المفاوضات النووية
المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك
قبل 20 عامًا من ظهور الأعراض .. اختبار دم يكشف عن مرض الزهايمر
تامر أمين يُشيد بمُبادرة «الجبهة الوطنية»: أكبر فعالية في التكافل الإنساني قبل رمضان |فيديو
سجل الآن واحصل على تدريب عالمي من «هارفارد» في مجالات القيادات والتقنيات
ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه
الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك
«شبانة»: «توروب» يُقر بأزمة الهجوم في الأهلي ويبحث عن حلول عاجلة
رئيس الجبهة: انتهت الانتخابات ودورنا المجتمعي بدأ.. مليون كرتونة ودواجن مُدعمة بـ75 جنيهًا بالمحافظات
عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان
«لمسة إنسانية في رمضان».. محمود شعراوي: الجبهة الوطنية يخطط لتمكين المصريين بعيدًا عن الدعم المؤقت
جريمة الدقهلية.. 3 أشخاص يلقون مُحامية من شُرفة المنزل بسبب خلافات الميراث
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تعرّف على موعد عرض مسلسلات رمضان على شاشة «cbc»

موعد مسلسلات رمضان
موعد مسلسلات رمضان
سارة عبد الله

أعلنت قناة CBC خريطتها الدرامية خلال شهر رمضان 2026، والتي تضم مجموعة من المسلسلات المعروضة حصريًا على شاشتها.

مسلسل «فن الحرب»

ويُعرض مسلسل «فن الحرب» في تمام الساعة 6:00 مساءً، مع إعادته في 12:00 منتصف الليل و2:00 ظهرًا، المسلسل يشارك فى بطولته ريم مصطفى، شيرى عادل، دنيا سامى، إسلام إبراهيم وغيرهم، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل «أولاد الراعي»

كما يُعرض مسلسل «أولاد الراعي» في 7:15 مساءً، وتُعاد الحلقة في 1:45 صباحًا و6:30 صباحًا و12:30 ظهرًا، ويشارك فى بطولة العمل، إلى جانب ماجد المصرى وأمل بوشوشة، نخبة من النجوم، أبرزهم خالد الصاوى، أحمد عيد، نيرمين الفقى، فادية عبد الغنى، إيهاب فهمى، إيناس كامل، ساندى مراد، ونوليا مصطفى، ويُعرض المسلسل عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل «على قد الحب»

وتقدم القناة مسلسل «على قد الحب» في 8:30 مساءً، مع إعادته في 2:45 صباحًا و3:45 مساءً، ويشارك الفنان شريف سلامة والفنانة نيللى كريم في بطولة المسلسل، وأحمد سعيد عبد الغنى، أحمد ماجد، مها نصار، محمود الليثى، محمد أبو داوود، محمد على رزق، صفاء الطوخى، راندا إبراهيم، آية سليم، يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.

مسلسل «توابع»

ويأتي مسلسل «توابع» في 9:45 مساءً، مع إعادة في 9:15 صباحًا، ويشارك فى بطولة «توابع» نخبة من النجوم، أبرزهم أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، أنوشكا، هانى عادل، وسحر رامى، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

مسلسل «حد أقصى»

يُعرض في 11:00 مساءً، وتُعاد الحلقة في 5:15 صباحًا و7:45 صباحًا. من تأليف هشام هلال وإخراج مايا زكى، ويشارك فى بطولة العمل، إلى جانب روجينا كل من محمد القس، خالد كمال، فدوى عابد، إضافة إلى مجموعة أخرى من الفنانين، الذين يقدمون شخصيات متنوعة تعكس زوايا مختلفة من القصة.

مسلسلات رمضان رمضان ٢٠٢٦ موعد المسلسلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

أسعار الذهب اليوم في مصر

انخفاض عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم في مصر

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

مورينيو

«مورينيو» يغيب عن مباراة الإياب بين ريال مدريد وبنفيكا بعد طرده

أحمد دياب

أحمد دياب يعلّق على إلغاء الهبوط من الدوري مُجددًا

حسام عبد المجيد

«أحسن أهلي تربيتي».. أول تعليق لـ حسام عبدالمجيد بعد أزمته مع عبد الله السعيد

بالصور

قبل 20 عامًا من ظهور الأعراض .. اختبار دم يكشف عن مرض الزهايمر

يجري حاليًا اختبار مجموعة جديدة من تحاليل الدم للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بسنوات طويلة
يجري حاليًا اختبار مجموعة جديدة من تحاليل الدم للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بسنوات طويلة
يجري حاليًا اختبار مجموعة جديدة من تحاليل الدم للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بسنوات طويلة

مسلسل سوا سوا الحلقة 1.. إلغاء عقد قران هدى المفتي وأحمد مالك ومحاولة قتل حسني شتا

احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

التمر فى رمضان
التمر فى رمضان
التمر فى رمضان

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة.. مقرمشة وكريمي

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة
طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة
طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة

فيديو

عطرك قد يهدد خطوبتك

عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد