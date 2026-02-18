أصعب سؤال .. ترامب يرتبك عند سؤاله عن هدية عيد الحب لزوجته ميلانيا

التزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصمت وغير الموضوع عندما سأله أحد الصحفيين على متن طائرة الرئاسة عما إذا كان قد اشترى هدية للسيدة الأولى ميلانيا ترامب بمناسبة عيد الحب.

كان ترامب والسيدة الأولى عائدين إلى واشنطن العاصمة مساء الاثنين من منتجع مارالاجو بعد قضاء عطلة نهاية الأسبوع هناك.

وفي تجمع مع الصحفيين على متن الطائرة، سُئل ترامب عما إذا كانت لديه أي خطط للاحتفال بعيد الحب مع السيدة الأولى، وبدا أن الرئيس لم يسمع السؤال، بحسب ما أفادت به صحيفة الإندبندنت البريطانية.

سأل ترامب: "ماذا؟"

وتابع الصحفي نفسه: "هل فعلت أي شيء معها في عيد الحب؟ هل أهديتها زهورًا؟"

ثم عبس ترامب وقال ضاحكًا: "من الأفضل ألا أخبركم بذلك. مع السلامة جميعًا. هذا أصعب سؤال."

ثم غير الموضوع وبدأ بالترويج لفيلم ميلانيا، قائلاً: "لا، إنها... أنا فخور بنجاح فيلمها الباهر. إنه نجاح ساحق"، قبل أن ينتقل للإشادة بجهود زوجته مع الأطفال المتضررين من الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف ترامب: "إنها تقوم بعمل بالغ الأهمية. أعتقد أنكم سترون في النهاية أنها ستُخلّد كواحدة من أعظم السيدات الأوائل عندما ترون ما تفعله مع روسيا وأوكرانيا. لقد قامت بعمل رائع، وهي تعمل بجدٍّ كبير".

وشوهدت ميلانيا مع ترامب في حفل عشاء بمنتجع مارالاجو في عيد الحب، حيث صُوّر الرئيس وهو يرقص منفردًا على أنغام فرقة موسيقية حية عزفت أغنية "لي غرينوود" بعنوان "ليبارك الله الولايات المتحدة الأمريكية".