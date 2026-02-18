أغنية «إخوات» تتر مسلسل أولاد الراعي تحقق أكثر من 2 مليون مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي

كشف المنتج ريمون مقار، منتج مسلسل اولاد الراعي، أن أغنية التتر الخاصة بالمسلسل بعنوان «إخوات»، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عزير الشافعي، قد حققت منذ طرحها أمس أكثر من 2 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لما تحمله الأغنية من أحداث حقيقية توثق قصة أولاد الراعي منذ الطفولة وحتى بداية أحداث الحلقة الأولى، وسط تفاعل كبير من الجمهور والنقاد.

كما صرح الفنان شادي مقار، أحد أبطال المسلسل، بأن تتر مسلسل «أولاد الراعي» يقدم لأول مرة في مصر وفي تاريخ الدراما طريقة Back History لسرد أحداث ما قبل بداية الحلقات. وقد تم الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لعرض أحداث توضح قصة أولاد الراعي منذ الطفولة وحتى صعودهم مع بداية الحلقة الأولى.

ويقدّم التتر صورًا حقيقية لأبطال العمل في مراحل عمرية مختلفة من خلال خريطة عمرية مدروسة بعناية، حيث شاهد الجمهور صور موسى وراغب ونديم في الطفولة، ومرحلة المراهقة، ثم الشباب، وكيف فرّقت بينهم الحياة، لتبدأ أحداث الحلقة الأولى بعودة راغب الراعي إلى إخوته وتتوالى الأحداث.

ورغم أن فكرة التتر مصحوبة بأغنية «إخوات» بصوت إبراهيم الحكمي تقدم لأول مرة، إلا أنه مع تتابع الحلقات سيكون فهم التتر أسهل بالنسبة للمشاهد.